vor 30 Min.

Ein musikalisches Geburtstagsfest

Das gesamte Wochenende lang feierte das Jugendblasorchester sein 20-jähriges Bestehen

Bei – zunächst – schönstem Biergartenwetter ließ die Neuburger Jugendblaskapelle die große Feier zu ihrem 20. Geburtstag mit einem Gottesdienst, einem Weißwurstfrühstück und einer Matinée ausklingen. Drei Tage lang wurde gefeiert und am Ende zog Vereinsvorsitzender Nino Alfke ein positives Fazit: „Sehr zufrieden“ sei man mit dem ganzen Festwochenende, „das Ambiente war sehr schön“. Die Feierlichkeiten fanden in der Heimat der Stadtkapelle, der Burgwehr, statt.

Auftakt war am Freitag mit dem Bläserensemble und JazzArt. Am Samstag waren die Musiker unter sich. Das Sommerfest war als Dankeschön für all diejenigen gedacht, die das ganze Jahr über umsonst spielen.

Bei der Jugendblaskapelle sind aktuell an die 60 Musiker aktiv dabei. Die meisten von ihnen haben bereits ein Leistungsabzeichen abgelegt, einige wurden am Sonntag neu damit geehrt (siehe Info). Oberbürgermeister Gmehling freute sich denn auch, dass es dem Verein gelinge, die Musiker an sich zu binden, was immer schwieriger werde. Er sprach von einer „wunderbaren und technisch meisterhaften Truppe“, die nicht nur dem Stadtoberhaupt, sondern auch zahlreichen Zuschauern am Sonntagvormittag noch einen Auszug aus ihren Repertoire zeigte. An ihrer Spitze steht ebenfalls seit 20 Jahren ein Mann: Markus Haninger. Von seinen Vorstandskollegen Nino Alfke und Martin Braun wurde er für seinen Einsatz mit einem kleinen Schraubenmännchen ausgezeichnet. Und das passe irgendwie auch, meinte Haninger. Schließlich müsse er hin und wieder auch mal bei den Musikern an so manchem Schräubchen drehen. (rilu)

Themen Folgen