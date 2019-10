vor 46 Min.

Ein neues Feuerwehrhaus für die Riedensheimer

Bürgermeister Georg Hirschbeck (rechts) übergab den symbolischen Feuerwehrhausschüssel an Kommandantin Stefanie Wittmann und den Vorsitzenden Willi Hampel.

Was lange währt, wird endlich gut. Nun können sich auch die Riedensheimer über eine schmucke Heimat freuen. Warum das zehn Jahre dauerte.

Von Michael Geyer

Die Wehren des Marktes Rennertshofen haben es gut. Denn die Gemeinde steht hinter ihnen. Fast jede der 13 Ortswehren hat ein zeitgemäßes Feuerwehrhaus. Jetzt dürfen sich auch die Riedensheimer über einen modernen, großzügig angelegten Neubau freuen. Am Sonntag hat Pfarrer Georg Guggemos das Schmuckstück des Dorfes eingeweiht. Die Marktkapelle Rennertshofen mit Dirigentin Magdalena Pfister umrahmte die Feier musikalisch. Schon in seiner Predigt beim Festgottesdienst in Sankt Stephanus lobte der Pfarrer die Männer und Frauen der Wehr. Die allgemeingültigen christlichen Werte, Standhaftigkeit und Treue würden auch von ihnen gepflegt und gelebt. Wenn der Mensch einmal oben ankomme, solle er dort schon bekannt sein, meinte Guggemos. Dies dürfe man wohl auch von den Riedensheimer Feuerwehrleuten annehmen.

„Heute ist ein großer Tag für die Marktgemeinde und vor allem für Riedensheim“, freute sich Bürgermeister Georg Hirschbeck über das Feuerwehrhaus. „Wie eine Gemeinde mit ihrer Feuerwehr umgeht, ist ein Gradmesser dafür, wie sie mit ihrem Gemeinwesen und mit den Menschen umgeht, die in Gefahren ehrenamtlich ihren Dienst tun“, sagte Hirschbeck. Die Einweihung sei der Höhepunkt eines sich über zehn Jahre hinziehenden Vorgangs.

Feuerwehrhaus Riedensheim: Bürgermeister attestiert stolze Leistung

Schon am 5. Januar 2009 wurde der erste Gedanke an ein neues Feuerwehrhaus gefasst. Im Juni 2009 beschloss man den Neubau, erste Planungen im selben Jahr folgten. Mehrere Entwürfe wurden aus Kostengründen wieder verworfen. Im April 2016 konnte der Bauantrag des jetzigen Hauses gestellt werden. Im März 2017 war der Spatenstich, sechs Wochen später schon Hebauf. Hirschbeck gratulierte den Riedensheimern zu ihrer stolzen Leistung. Die Kontinuität der Wehr sah er durch die Kommandantin, den Vorstand und die professionelle Nachwuchsarbeit garantiert. „Ihr seid das beste Beispiel für selbstlosen Dienst und die Verlässlichkeit unserer freiwilligen Feuerwehren in unserer Großgemeinde“, lobte er den Verein.

Die Gesamtkosten des Baus belaufen sich auf 350.000 Euro, wovon 180.000 im Gemeinderat zum Teil kontrovers diskutiert wurden. Auch wenn Veränderungen gelegentlich belasten mögen, so schufen sie dennoch Neues und Gutes und eröffneten neue Handlungsmöglichkeiten und Chancen für die Gemeinschaft, meinte Hirschbeck. Das Haus hat im Untergeschoss Platz für größere Geräte und Fahrzeuge. Darüber befindet sich der Mannschaftsraum mit dem Tragkraftspritzenanhänger und den persönlichen Schutzausrüstungen. Im Dachgeschoss finden sich ein großer Schulungsraum und eine Teeküche. Das neue Feuerwehrhaus hat eine Verbindung mit dem Bürgerhaus, die gleichzeitig als Fluchtweg genutzt werden kann.

Feuerwehrhaus in Riedensheim: Landrat ist begeistert

„Es ist schön geworden und es war eine Riesenleistung von euch, ein solches Haus aus eigener Kraft zu errichten“, freute sich auch Landrat Peter von der Grün über das neue Werk der Riedensheimer, das sie in aufopferungsbereitem Einsatz und Hilfsbereitschaft erbracht haben. Er versprach ihnen einen Zuschuss aus der Landkreiskasse und lobte auch die 80 Feuerwehren des Landkreises mit ihren 3600 Männern und Frauen. Sie seien mutige, pflichtbewusste und hilfsbereite Mitmenschen. Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier betonte die Notwendigkeit des Neubaus. Er erhöhe die Motivation und Einsatzbereitschaft der Mannschaft und trage damit zu einer effektiven Brandbekämpfung bei. Zudem sei er gesellschaftlicher Treffpunkt des Ortes.

Pfarrer Georg Guggemos (rechts) segnete das Haus, hier den Mannschafts- und Geräteraum. Bild: Michael Geyer

„Warum braucht so ein kleines Dorf ein neues Feuerwehrhaus?“, fragte Kommandantin Stefanie Wittmann. Dafür sprächen nicht nur das breitere Einsatzspektrum mit Gefahrstoffen bei Bränden und Unfällen, mit immer komplizierter werdenden Fahrzeugsystemen, mit Fotovoltaik- und Solaranlagen, das die gesteigerten Ansprüche an die Ausbildung der Mannschaft nach sich ziehe. Gründe dafür seien auch die genauen Ortskenntnisse und vor allem das Wir-Gefühl, die Gemeinschaft, die in der örtlichen Wehr gepflegt würden. Woanders werde geklagt, dass sich immer weniger ehrenamtlich engagieren, in Riedensheim sind 20 Prozent der Dorfbewohner aktiv bei der Feuerwehr, darunter acht Jugendliche.

Neues Feuerwehrhaus: Ein Zuhause für die Familie

Die Feuerwehr sei eine Familie und die brauche einfach ein Zuhause. Darüber hinaus gab es genug Mängel am alten Feuerwehrhaus: Es habe nicht mehr den Unfallverhütungsvorschriften entsprochen, die persönliche Schutzausrüstung litt unter der Feuchtigkeit in dem alten Stadel und es gab keine Waschmöglichkeiten für Geräte und Personal. Alles Mängel, die auch von der Kreisinspektion immer wieder festgestellt wurden.

Genaue Zahlen über den beispiellosen Einsatz der Feuerwehr und Dorfbewohner gab Vorsitzender Willi Hampel, der vor allem den 81 Helfern dankte, die an 405 Arbeitstagen 7636 Arbeitsstunden geleistet haben. 250 Stunden wurden mit Maschinen, Schleppern und vielem mehr erbracht.

Ganz besonders sprach Hampel seinen Dank dem Gemeinderat Hans Muschler aus für seinen unermüdlichen Einsatz und dem Baggerbetrieb Link für die Unterstützung von der ersten Stunde an. Aufgrund des Entgegenkommens der beteiligten Firmen konnte die riesige Eigenleistung erbracht werden. „Jetzt müssen wir das Haus beleben. Lasst uns den Dorffrieden weiter erhalten, damit im Kleinen das geschieht, was wir uns alle im Großen so sehr wünschen“, forderte er die Dorfbewohner auf.

