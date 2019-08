vor 2 Min.

Ein neues Gesicht im Gemeinderat Königsmoos

Johann Schiele wurde als neuer Gemeinderat vereidigt. Er rückt für den verstorbenen Otto Martin nach.

Von Manfred Dittenhofer

Der Stengelheimer Johann Schiele sprach am Montagabend in der letzten Gemeinderatsversammlung vor der Sommerpause den Eid und ist nun Gemeinderat der Gemeinde Königsmoos. Seit 1991 wohnt Schiele in Stengelheim. Der Vater von drei Kindern ist in der Gemeinde kein Unbekannter. Als leidenschaftlicher Musiker hat er die „Königsmooser Musi“ reaktiviert und führt diesen Musikverein seit der Gründung 2006 als Vorsitzender. Als zweiter Stellvertreter rückt Schiele in den Rechnungsprüfungsausschuss und ebenfalls als stellvertretender Verbandsrat in den Wasserzweckverband Arnbachgruppe Edelshausen nach. Den Fraktionsvorsitz der Freien Wähler im Gemeinderat übernimmt Josef Kraus.

Mit dem Tod von Otto Martin und dem Austritt von Gemeinderat Stefan Fäustlin aus der Fraktion der Bürgergemeinschaft Königsmoos waren weitere Ausschusspositionen neu zu besetzen. Gerhard Edler wird für die Bürgergemeinschaft Mitglied im Personal- und Finanzausschuss. Seine Stellvertreter sind Karl Klink und Jürgen Bolleininger. Für die Freien Wähler wird im selben Ausschuss Reiner Huber Stellvertreter. Im Grundstücks- und Bauausschuss sitzt nun Hans Steierl (FW), als Stellvertreter wurden Gabriela Fröhlich und Andreas Völler benannt. Für die Bürgergemeinschaft rückt Karl Klink als stellvertretender Verbandsrat in den Zweckverband Arnbachgruppe Edelshausen nach.

