vor 40 Min.

Ein neues Gesicht in der Pfarrei

Monika Ettig in Burgheim begrüßt

Zu Maria Lichtmess segnete und weihte Dekan Pfarrer Werner Dippel 27 Kerzen der Erstkommunionkinder der Pfarreiengemeinschaft Burgheim. Musikalisch untermalte der Chor Parentes den Gottesdienst.

Am Ende durfte Pfarrer Dippel die Praktikantin Marina Wagner verabschieden und bedankte sich mit einem kleinen Geschenk für ihre geleisteten Dienste. Im Anschluss begrüßte er auch eine neue Praktikantin. Die 22-jährige, gebürtige Neuburgerin Monika Ettig wird in der Burgheimer Grund- und Mittelschule Religionsunterricht geben und so ihre ersten Schritte als angehende Religionspädagogin tun. Die begeisterte Organistin und Sängerin engagiert sich schon seit Längerem in der kirchlichen Gemeindearbeit und hat ihre erste Erfahrungen in der Pfarrjugend der Pfarrei St. Peter gesammelt. (tbb)

