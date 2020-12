Ein (schein)heiliger Nikolaus

Plus Eine Versammlung, um das Brauchtum des heiligen Nikolaus zu bewahren wird weder einem Fest für Kinder gerecht noch einer wichtigen Kundgebung – und ist darüber hinaus gefährlich.

Das Recht auf Versammlungsfreiheit, wie es im Artikel 8 des Grundgesetzes steht, ist ein lange erprobtes Gut einer demokratischen Gesellschaft. Es ist bewusst weitgefasst, um der Demokratie willen. Einen Nikolaustag, der wegen einer gefährlichen Pandemie in diesem Jahr nicht ganz so ablaufen kann wie gewohnt, hatten die Denker hinter diesem so wertvollen Zusatz wohl nicht im Sinn, als sie das fundamentale Bürgerrecht niederschrieben.

Es ist richtig und wichtig, dass die Behörden solche Veranstaltungen nicht verbieten dürfen. Es ist nicht richtig, dass das Recht zur Versammlungsfreiheit von einigen Wenigen strapaziert und missbraucht wird.

Es ist nicht zeitgemäß, mit 200 Menschen Nikolaus zu feiern

Zum einen werden mit Pseudo-Versammlungen wie der am Freitag auf dem Karlsplatz relevante Demonstrationen zur freien Meinungsäußerung gleichgesetzt mit einem ganz netten, unschuldigen, aber verzichtbaren Kindergartenfest. Zum anderen wollen die Initiatoren, so heißt es in der Pressemitteilung, auch ein Statement „gegen die Verbotskultur der Corona-Politik“ setzten. Das klingt, als spannten sie dafür das Brauchtum des heiligen Nikolaus vor ihren Anti-Corona-Karren.

Das wird weder einem Fest für Kinder gerecht noch einer wichtigen Kundgebung – und ist darüber hinaus gefährlich. Wird das Versammlungsrecht über die Maßen strapaziert, öffnet das denjenigen Tür und Tor, die solche Grundrechte langfristig einschränken möchten. Das dürfen wir, das darf eine Demokratie nicht zulassen. Ein klares Ja zur freien Meinungsäußerung: zusammenkommen, versammeln, zu jeder Zeit. Aber bloß um in diesen Zeiten gemeinsam Nikolaus zu feiern? Nein! Das ist scheinheilig.

Lesen Sie dazu auch den Artikel Nikolaus in Corona-Zeiten: Elterninitiative plant Versammlung in Neuburg

Themen folgen