25.05.2019

Ein schwerer Unfall folgt auf den anderen

Drei Personen werden dabei verletzt

Bei zwei aufeinander folgenden Unfällen sind am Donnerstagnachmittag drei Personen schwer verletzt. Was war passiert? Laut Polizei war ein 66-jähriger Traktorfahrer auf der Staatsstraße 2049 von Starzhausen kommend Richtung Königsfeld unterwegs gewesen. Wie die Polizei weiter schreibt, bog der Mann dann, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, nach links in einen Feldweg ab. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto, das gerade zum Überholen des Traktors angesetzt hatte. Der Traktor kippte durch den Aufprall auf die Seite. Der 66-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei schwer. Er musste mit dem Hubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen werden. Der 21-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt.

Kurz darauf ereignete sich auf derselben Staatsstraße noch ein Unfall. Ein 60-jähriger Geisenfelder wollte mit seinem Auto zwischen Königsfeld und Schwaig nach links abbiegen, wurde aber laut Polizei offenbar vom Martinshorn der zu dem anderen Unfall fahrenden Feuerwehr irritiert. Weil er den weiteren Polizeiangaben zufolge „schleunigst“ abbiegen wollte, übersah er eine 48-Jährige in ihrem Auto. Die Autos stießen zusammen. Die Frau wurde schwer verletzt. (nr)

