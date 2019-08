00:32 Uhr

Ein süßer Himbeer-Traum wird wahr

Sabine Gschwendner aus Ehekirchen kreierte ein leckeres Rezept für eine Sommertorte, das in unserem Backmagazin veröffentlicht wurde. Wodurch sie inspiriert wurde

Von Laura Freilinger

In dem weißen Regal in der Küche stehen kleine Glasbehälter mit verschiedenen Lebensmitteln. Es riecht süßlich nach warmen Himbeeren. Ein Biskuitboden wartet auf der Arbeitsfläche neben dem Ofen darauf, getränkt und bestrichen zu werden. Sabine Gschwendner aus Ehekirchen arbeitet gerade an einer ihrer Lieblingstorten: dem Himbeer-Kokos-Traum. Ihre Torte war so überzeugend, dass ihr Rezept in dem Backmagazin „Zuckerguss“ unserer Zeitung veröffentlicht wurde.

„Die Torte schmeckt einfach genial. Die Kombination aus Himbeeren und Kokos ist cremig und fruchtig zugleich. Es passt perfekt in den Sommer“, schwärmt die Hobby-Bäckerin. Außerdem sei das Rezept nicht schwer – von der Vorbereitung für den Teig bis zur Verzierung vergehen im Schnitt nicht einmal zweieinhalb Stunden.

Der saftige Teig, ein sogenannter Wiener Boden aus Biskuit und geschmolzener Butter, kann schon am Vortag zubereitet werden. Zunächst schlägt Gschwendner sechs Eier, 220 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und eine Prise Salz für 15 Minuten in einer Küchenmaschine schaumig. Anschließend siebt die Ehekirchenerin eine Mischung aus 175 Gramm Mehl, 50 Gramm Speisestärke und einem Teelöffel Backpulver auf die Masse und hebt sie gemeinsam mit 50 Gramm zerlassener Butter vorsichtig unter. Der Teig wird in einem auf 170 Grad vorgeheizten Ofen für gute 30 Minuten gebacken. Nach dem Auskühlen kann er zweimal quer geschnitten werden.

Für die Füllung werden 500 Gramm Mascarpone, 200 Gramm Schmand, ein Päckchen Vanillezucker und 300 Gramm kernlose Himbeerkonfitüre verrührt und mit einer Mischung aus 600 Gramm Sahne und sechs Teelöffeln Sahnesteif untergehoben.

Nun werden die verschiedenen Böden mit einer Flüssigkeit aus 150 Gramm Himbeeren und 100 Milliliter Kokosmilch getränkt. Außerdem muss nun die Füllung auf den Biskuit gestrichen werden. Nachdem die Torte für eine Stunde kühl gestellt wurde, wird der Rand mit der restlichen Creme eingestrichen und nochmals gekühlt.

Die letzten Arbeitsschritte widmet Gschwendner der Dekoration. Dazu lässt sie 200 Gramm Vollmilchschokolade und 50 Gramm Sahne in einem Wasserbad schmelzen. Mit einer Dosierflasche verteilt sie die Menge gleichmäßig auf der Torte. „Bei diesem Schritt ist Fingerspitzengefühl gefragt“, betont Gschwendner. „Nur bei der richtigen Mischung aus Schokolade und Sahne entstehen die schönen Tropfen am Rand.“ Am Schluss kann die Torte nach Belieben mit Sahnetupfen und verschiedenen Beeren verziert werden. „Die Torte ist selbst für Leute geeignet, die keine Fans von Kokos sind“, sagt die Bäckerin. „In diesem Fall kann man die Kokosmilch einfach durch etwas Zucker ersetzen.“

Die Inspiration für ihre Torte erhielt die 44-Jährige vom Youtube-Kanal Cookbakery. In ihrem Rezept benutzt sie weniger Mascarpone und verwendet statt Sahne lieber Schmand. „Das macht die Torte nicht so mächtig und schmeckt frischer“, erklärt Gschwendner. Auch die Dekoration der Torte kreierte die hauptberufliche Köchin eines Neuburger Seniorenzentrums selbst. „Das Dekorieren ist eigentlich immer das Spannendste“, verrät sie. „Wenn ich zum Backen beginne, weiß ich noch gar nicht, wie das Endergebnis aussehen wird. Es ist auch für mich eine Überraschung.“ Ihre ersten Backversuche haben vor rund 20 Jahren mit Gschwendners Auszug aus dem Elternhaus begonnen. Mittlerweile ist alles so zur Routine geworden, dass sie fast ausschließlich ohne Rezept backt.

Ihre Ergebnisse postet sie dann auf ihrem eigenen Instagram Account @isibienchen-74, auf dem ihr bereits über 400 Personen folgen. Wer sich also neue Inspirationen zum Backen holen will, wird dort sicher fündig.

