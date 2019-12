vor 21 Min.

Ein teuflisches Programm

Die Gruppe des BSV Berg im Gau präsentiert ein neues Stück. Wann die Auftritte stattfinden und worum es geht

Anfang November durfte Regisseur Jürgen Hackl die Theatergruppe des BSV Berg im Gau zu den ersten Proben begrüßen. Heuer wird mit „Deifi Sparifankerl“ von Ralph Wallner ein eher modernes Theaterstück gespielt. Es handelt von den beiden Geschwistern Senta (Angelina Fröhlich) und Bertl (Tobias Mayr) die Mühe haben, ihr bescheidenes Leben auf dem Ziegenbauernhof zu bestreiten.

Senta, die eine grauenhafte Köchin ist, versucht redlich, ihren Bruder von Spitzbübereien abzuhalten. Bertl träumt von einem besseren Leben und droht, von seinem Freund Stutz (Markus Mayr) zu einer Lumperei überredet zu werden. In dieser Situation erscheint der fidele, bayrische Teufel Luziferius Sparifankerl (Jürgen Hackl), der von seiner Großmutter beauftragt wurde, Bertl zu einer Untat anzustiften. Lucki, wie er sich nun nennt, freut sich, endlich wieder bayrisches Essen genießen zu können. Nur dem verflixten Schnaps muss er entsagen, da schon die kleinste Menge seine teuflischen Fähigkeiten schwinden lassen würde.

Sein diabolischer Plan scheint problemlos aufzugehen, aber die Ereignisse in der dramatischen Nacht überschlagen sich. Überraschende Intrigen, weibliche Verlockungen und mutiges Handeln lassen die Ereignisse zuspitzen. Und das Ende kommt unvermittelt und mit einem Knall.

Der höllisch-heitere Dreiakter werde für Lacher im Hacklsaal sorgen, verspricht die Theatergruppe. Der Kartenvorverkauf findet am kommenden Montag, 16. Dezember, ab 19.30 Uhr beim Hackl in Dettenhofen statt. Am Samstag, 4. Januar, um 19 Uhr betreten die Darsteller dann zum ersten Mal die Bühne. Am Sonntag, 5. Januar, sowie dem Sonntag, 12. Januar, jeweils um 19 Uhr finden jeweils die anderen Auftritte statt. Die Kindervorstellung ist am Samstag, 4. Januar, um 13.30 Uhr. (chb)

Themen folgen