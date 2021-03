12:00 Uhr

Ein unscheinbarer Frühlingsbote im Auwald bei Neuburg

Plus Das Aueninstitut Neuburg untersucht die Verbreitung der Tiere, wie die des Springfrosches, zehn Jahre nach der Umsetzung der Auendynamisierung. Besucher können gerne mithelfen.

„Wog, wog, wog“ – die leisen Quak-Laute gehen leicht im Singsang der Vögel unter. Nichtsdestoweniger begrüßt ein sehr schüchterner Frühlingsbote mit diesen Paarungsrufen ab März das Frühjahr: der Springfrosch (Rana dalmatina).

Namensgebend für diesen hellbraunen Frosch mit der spitzen Schnauze sind die verhältnismäßig weiten Sprünge von bis zu zwei Metern. Dies ist angesichts seiner geringen Körpergröße erstaunlich: Männchen werden bis zu sechs Zentimer lang, die Weibchen bis zu neun Zentimeter. Zum Vergleich: Ein 1,70 Meter großer Mensch müsste etwa 40 Meter weit springen.

Laute Balzrufe haben die Springfrösche im Auwald bei Grünau nicht nötig

Wenn sich diese Lurche ab Anfang März nach kurzer Frühjahrswanderung an ihren Laichplätzen eingefunden haben, ist es nicht nötig laut zu quaken. Grund dafür ist einerseits, dass Springfrösche bezüglich ihrer Laichgründe ortstreu, laute Balzrufe also nicht notwendig sind. Andererseits wollen sie nicht unnötig auf sich aufmerksam machen, um Greifvögel und andere Räuber nicht auf den Plan zu rufen. Deren Nahrungsangebot im Frühling ist nämlich recht mager. Typischerweise findet man Springfrösche in Stillgewässern lichter, struktur- und gewässerreicher Mischwälder, wie der Auwald bei Grünau einer ist. Dort paaren sich die quakenden Männchen mit den deutlich größeren Weibchen. Letztere heften anschließend unter Wasser ihre aus bis zu 1000 Eiern bestehenden Laichballen an Stängeln oder Blättern des Röhrichts an.

Nach getaner Paarung und Eiablage ziehen sich die Weibchen wieder in das dichte Unterholz der gewässernahen Umgebung zurück, während die Männchen oft noch wochenlang in den Gewässern anzutreffen sind. Den Sommer und Herbst verbringen sie dann an Land und ernähren sich von wirbellosen Tieren.

Faszinierender Prozess der Metamorphose beim Springfrosch-Nachwuchs

Für den Nachwuchs beginnt hingegen der faszinierende Prozess der Metamorphose. Diese dauert je nach Witterung zwischen zwei und vier Monaten, nachdem die Kaulquappen mit Außenkiemen und Schwanz aus den Eiern geschlüpft sind. Während dieses Prozesses werden zunächst die Extremitätenpaare samt Knochen gebildet, wobei das vordere Paar (die „Arme“) innerhalb des Körpers geformt wird und aus diesem herausbricht. Danach werden der Ruderschwanz sowie die Kiemen sukzessiv zurückgebildet, während sich die Lungen entwickeln. Es findet also eine kontinuierliche Anpassung hin zum Leben an Land statt. Übrigens atmen Amphibien nicht so wie wir Säuger, da sie weder Brustkorb noch Zwerchfell besitzen. Vielmehr schlucken sie die Luft in ihre Lungen, man spricht deshalb von Schluckatmung. Dies kann man anhand der sich rhythmisch bewegenden Haut unter der Kinnlade beobachten.

Sowohl die Jungtiere als auch die Adulten verabschieden sich ab Oktober in die Winterruhe, um schließlich im Februar des Folgejahres wieder zu erwachen. Unter guten Bedingungen – und wenn sie den Fressfeinden entkommen – werden diese Tiere bis zu zehn Jahre alt.

Der Auwald bei Neuburg ist ein wichtiges Refugium für viele unserer Mitgeschöpfe

Das Verbreitungsgebiet der Springfrösche erstreckt sich über große Teile Europas, jedoch nur in getrennten Teilarealen, was mit dem fortschreitenden Habitatverlust zusammenhängt. Die Bestände von Rana dalmatina konnten sich dank Renaturierungsmaßnahmen innerhalb der vergangenen Jahre etwas erholen. Gebiete wie der Auwald bei Neuburg sind also wichtige Refugien für unsere Mitgeschöpfe und leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum Erhalt seltener Arten. Obwohl noch einige der Gewässer im Auwald zugefroren waren, hat der Springfrosch hier bereits mit dem Ablaichen begonnen.

Das Aueninstitut Neuburg untersucht dieses Jahr die Verbreitung der Amphibien und deren Entwicklung nach über zehn Jahren seit der Umsetzung der Dynamisierungsmaßnahmen im Donau-Auwald. Das Team um Diplom-Biologin Marion Gelhaus freut sich daher auf Hinweise zu Amphibiensichtungen im Auwald zwischen Neuburg und Ingolstadt aus der Bevölkerung. Amphibiensichtungen können mit Foto und Standort (möglichst GPS-Daten) an marion.gelhaus@ku.de gemeldet werden. (nr)

Lesen sie auch: