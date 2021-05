vor 32 Min.

Ein weiß-blauer Eurofighter zum Geburtstag fürs Neuburger Geschwader

Weiß-blau. Der zum 60. Geburtstag des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 sonderfolierte Eurofighter zeigt die Farben Bayerns und des Geschwaders. Der bayerische Tiger wird am 5. Mai bei den Vorbeiflügen an Neuburg dabei sein.

Plus Verein „Bavarian Tigers“ feiert den 60. Geburtstag des Neuburger Luftwaffengeschwaders mit einem sonderfolierten Flugzeug. Was hinter der aktion steckt.

Von Manfred Dittenhofer

Bereits am Vormittag bevölkerten sie den Zaun am Fliegerhorst mit ihren riesigen Teleobjektiven vor den Kameras. Die Spotter, Flugzeugenthusiasten, warteten auf eine ganz besondere Maschine. Denn am Donnerstag präsentierte das Taktische Luftwaffengeschwader den Jubiläums-Eurofighter, der zum 60. Geburtstag des Verbandes ganz besonders foliert wurde. Die Umgestaltung spendierten die Bavarian Tigers, die gleichzeitig mit dem Geschwadergeburtstag ihre fünfjährige Mitgliedschaft in der „NATO Tiger Association“ feiern.

