31.12.2019

Ein wichtiges und ernsthaftes Hobby

Die Feuerwehr Feldkirchen blickt auf das Jahr zurück. Ein Feuerwehrmann kommt zu besonderer Ehre

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen bezeichnete Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber den ehrenamtlichen Einsatz der Feuerwehrmitglieder als ernsthaftes Hobby, gilt es doch, Mitbürgern bei Unglücksfällen beizustehen. Enghuber ist im Landtag unter anderem im Innenausschuss mit Fragen zum Feuerwehrwesen betraut. Er berichtete, dass der Staatsregierung ein funktionierendes Rettungswesen sehr wichtig sei und deshalb der Freistaat Millionen in den Aufbau eines Ausbildungszentrums für besondere Einsatzlagen investiert. Dort bereiten sich die verschiedenen Rettungskräfte auf den gemeinsamen Einsatz bei Großschadensereignissen wie Großbrände, Terroranschläge oder Naturkatastrophen vor.

Auch Feuerwehrreferent Hans Mayr erwähnte, dass die Stadt ein einzigartiges Ausbauprogramm für die Feuerwehren finanziell gesichert hat. Wie bereits in den Jahren zuvor, macht Mayr auf die Folgen der Klimaveränderung aufmerksam. Diese führen zu mehr Sturmschäden und Starkregenfällen mit Überschwemmungen. Er sei froh, dass es elf Stadtteilfeuerwehren gibt und er hoffe, dass immer genügend Freiwillige zur Verfügung stehen.

In seinem Bericht führte Kommandant Robert Reichart 36 Einsätze auf – darunter der Einsatz eines Atemschutztrupps bei dem Brand in der Grundschule am Englischen Garten. In der Auswertung ergab das 266 geleistete Einsatzstunden. Dazu kamen noch 391 Übungsstunden. Der Atemschutzbeauftragte Johannes Neunzert ist froh, dass nun elf ausgebildete Atemschutzträger zur Verfügung stehen. Er berichtete von gemeinsamen Übungen mit der Feuerwehr Neuburg. Seine einzige Sorge sei, ob sich genügend Nachwuchskräfte finden werden und so forderte er zusammen mit Jugendwart Markus Richter die Versammlungsteilnehmer auf, aktiv auf Jugendliche zuzugehen und diese für die Feuerwehr zu gewinnen.

Der Vorsitzende Paul Pettmesser berichtete aus dem Vereinsleben. Dabei hob er das Jubiläum der Feldkirchener Wehr hervor. Am 26. Mai blickte die Wehr auf ihr 140-jähriges Bestehen zurück und feierte einen Festgottesdienst. Das Opfergeld von 600 Euro wurde nach Burkina Faso für den Bau einer Außenküche im Waisenhaus überwiesen.

Auch an der Blutspendenaktion „Blaulicht“ beteiligten sich die Feuerwehrleute und bildeten die zweitstärkste Teilnehmergruppe. Im Dezember unterrichtete der Dienststellenleiter der Neuburger Polizei, Norbert Bachmaier, über den Schutz vor Einbrüchen. Angeregt wurde die Veranstaltung von Feuerwehrkamerad Reinhardt Reißner. Für einen Feuerwehrmann gab es zum Abschluss eine besondere Ehrung. Georg Brandstetter wurde für 40 Jahre aktiven Dienst mit dem Ehrenkreuz in Gold ausgezeichnet. Kreisbrandmeister Peter Zwanzig und Bürgermeister Rüdiger Vogt überreichten diese Auszeichnung. (nr)

