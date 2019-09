00:33 Uhr

Einbahnstraße: Der „Ring“ ist einziges Thema

Sondersitzung des Stadtrates

Zu einer Sondersitzung trifft sich der Stadtrat am heutigen Dienstag um 16 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Einziges Thema ist ein Einbahnstraßenring für die Neuburger Innenstadt. Zwei Fachbüros werden dazu ihre Ergebnisse vorstellen.

Der Termin ist auf einen Antrag von Bürgermeister Johann Habermeyer zurückzuführen. Nachdem das Verwaltungsgericht die Klage des Aktionsbündnisses abgelehnt und die Befürworter des Ringverkehrs das Urteil angenommen hatten, schlug er vor, Experten in die Diskussion einzubeziehen. Die zwei Fachbüros stellen nun ihre Ergebnisse vor, in welcher Form und mit welchen Konsequenzen ein Einbahnstraßenring in der Neuburger Innenstadt möglich wäre. Die letzte Entscheidung bleibt dann dem Stadtrat vorbehalten.

Der Streit war, wie berichtet, Ende vergangenen Jahres vor dem Verwaltungsgericht in München gelandet. Das Gericht lehnte die Klage ab, weil verkehrsrechtliche Regelungen dem Gesetz nach nicht Gegenstand eines Bürgerbegehrens sein dürfen. Diese entwickelt die Stadt im „übertragenen Wirkungskreis“. Es handelt sich dabei um Aufgaben aus dem Sicherheitsrecht, die die Stadt im Auftrag des Staates erfüllt. Dass die Formulierung des Aktionsbündnisses für das Bürgerbegehren („Zweispuriger Einbahnstraßenring plus Radweg“) außerdem nur eine Planungsgrundlage gewesen sein solle, sah die Richterin ebenfalls problematisch. Denn die Entscheidung bei einem Bürgerbegehren habe die Wirkung eines Stadtratsbeschlusses und müsse von der Verwaltung dann auch genau so umgesetzt werden. Dies ist aber überhaupt nicht möglich, wenn die zugrunde liegende Planung bereits rechtswidrig ist und so gar nicht umgesetzt werden dürfe. (mari)

