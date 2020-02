vor 11 Min.

Einbrecher bedroht Ingolstädter Gastwirtin mit Messer

Die Polizei nahm einen Einbrecher fest, der in einer Gaststätte am Ingolstädter Baggersee auf frischer Tat ertappt wurde.

32-Jähige wird in ihrem Betrieb am Baggersee in Ingolstadt von einem Unbekannten bedroht. Ein Mitarbeiter handelt furchtlos.

Einen gehörigen Schreck in der Abendstunde erlitt eine 32-jährige Restaurantbetreiberin am frühen Mittwochabend. Gegen 18.25 Uhr vernahm die Frau laut Polizei verdächtige Geräusche aus dem Lokalbereich. Als sie in den Gastraum ging, um der Lärmquelle auf den Grund zu gehen, trat ihr unvermittelt ein unbekannter Mann mit einem Messer in der Hand entgegen.

Ingolstädter Gastwirtin flüchtete vor dem Einbrecher in eine Büro

Die Frau flüchtete sich in ein Büro und verständigte von dort aus per Telefon die Polizei. Ein furchtloser Mitarbeiter der Gaststätte kam unterdessen hinzu und hielt den Einbrecher bis zum Eintreffen der ersten Polizeistreife fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt ordnete der zuständige Ermittlungsrichter am Donnerstag wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an. (nr)

