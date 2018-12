vor 18 Min.

Einbrecher erbeutet in Ingolstadt Schmuck und Münzen

Kurz vor Weihnachten ist ein Unbekannter in eine Wohnung in Hagau eingebrochen. Er erbeutete unter anderem Schmuck und Münzen.

Ein bislang unbekannter Täter ist am Samstag, 22. Dezember, in der Zeit zwischen 16 und 22 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Weiherstraße im Ingolstädter Ortsteil Hagau eingebrochen. Der Einbrecher hebelte laut Polizei zunächst ein Wohnzimmerfenster der Erdgeschosswohnung auf. Er erbeutete einen Tresor, in dem unter anderem Bargeld, Uhren, Schmuck, Goldmünzen und Dokumente aufbewahrt worden sind. Der Beuteschaden beträgt mehrere tausend Euro. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Möglicherweise wurde der Täter beim Aufhebeln des Fensters beobachtet, heißt es von Seiten der Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (nr)

Themen Folgen