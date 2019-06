vor 40 Min.

Einbrecher knacken Möbeltresor in Ingolstadt

Unbekannte erbeuten Schmuck und Geld und hinterlassen einen großen Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben am Mittwoch tagsüber in eine Wohnung in Ingolstadt-Feldkirchen eingebrochen und daraus einen Möbeltresor samt Schmuck und Geld gestohlen. Der Wert: mehrere tausend Euro. Dazu entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Laut Polizei hatten die Einbrecher sowohl die Eingangstür des an der Regensburger Straße gelegenen Mehrfamilienhauses als dann auch die Wohnungstür aufgebrochen. Die Kripo Ingolstadt ermittelt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Diebe zwischen 10 und 14.30 Uhr zuschlugen.

Zeugen sollen sich bei der Kripo Ingolstadt melden

Zeugen, die im Umfeld der Regensburger Straße im Bereich zwischen Autobahnunterführung und Marienplatz verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei melden. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0841-93430 entgegen. (nr)

