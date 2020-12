vor 34 Min.

Einbrüche in Getränkemarkt: Kripo ermittelt Tatverdächtigen aus der Region

Nach zwei Einbrüchen in einen Getränkemarkt in Ingolstadt hat die Kripo nun einen Tatverdächtigen aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen ermittelt.

Im Zuge mehrwöchiger Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Ingolstadt die Einbrüche in den Getränkemarkt in der Münchener Straße in Ingolstadt einem Tatverdächtigen aus einer Gemeinde im südlichen Kreis Neuburg-Schrobenhausen zuordnen.

Der Jugendliche hatte laut Polizei Mitte September dieses Jahres zweimal in den Getränkemarkt eingebrochen und dabei insgesamt Zigaretten und Bargeld im Wert von einer mittleren dreistelligen Summe erbeutet sowie einen Sachschaden von 1.300 Euro verursacht. Die Spurenauswertung vom Tatort führte die Ermittler der Kriminalpolizei schlussendlich zu ihm. Der Tatverdächtige befindet sich aktuell wegen einer weiteren, vorangegangenen Straftat in einer Justizvollzugsanstalt.

