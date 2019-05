00:32 Uhr

Eine Bereicherung für die Gemeinde

Die Burgheimer Gartler ziehen Bilanz. Über die gesellschaftlichen Aktivitäten hinaus engagiert sich der Verein am Streuobstprojekt der Schule und am Ferienprogramm der Gemeinde

Über 40 Mitglieder sind der Einladung des Burgheimer Gartenbauvereins zur Jahresversammlung ins Vereinslokal Brucklachner gefolgt. Vorsitzende Christine Kugler gab den Zuhörern einen Überblick über die vielen Aktivitäten der Gartler. Ein großer Erfolg war der 2. Platz beim Wettbewerb „Streuobstvielfalt – Beiß rein“.

Im vorigen Jahr waren die Gartenvereinsmitglieder an vielen Aktionen in der Marktgemeinde beteiligt – sei es beim Schulosterbrunnen oder dem Osterbrunnen vor dem Rathaus, dem Fronleichnamsaltar, dem Maimarkt oder dem Kürbisschnitzen und natürlich dem Kürbisgeisterumzug. Besonderer Höhepunkt war die Pflanzaktion zur Gewerbeschau mit dekorativen Osternestern im April. Und auch die Beteiligung am „Tag der offenen Gartentür“ erfreute viele Gäste. Dank der vielen fleißigen Mitglieder, die dem Verein mit Kuchenspenden tatkräftig unter die Arme griffen, konnte ein stattlicher Gewinn erwirtschaftet werden, der zu gleichen Teilen den Kirchenrenovierungen in Burgheim und Straß und dem Nachsorgeverein Elisa zugute kommt. Auch Fahrten standen auf dem Programm, wie die Badefahrten nach Bad Gögging, der Ausflug zur Landesgartenschau nach Würzburg, die Radltour nach Thierhaupten, der Vereinsausflug und der Besuch eines Weihnachtsmarktes am Bodensee.

Fester Bestandteil ist die Arbeit mit Kindern und ganz speziell mit der Grund- und Mittelschule. Beim „Streuobstprojekt“ wurde gemeinsam mit den Schülern Apfelsaft gepresst, wurden Apfelkücherl und Apfelmus hergestellt und ein Körnerteppich zum Erntedankfest gelegt. Beim Ferienprogramm nimmt sich der Gartenbauverein der Jugend an und fuhr im Sommer mit fast 40 Kindern in den Augsburger Zoo. Eine Aktion, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut, ist das Kürbisschnitzen am Bauhof samt Verköstigung aller Teilnehmer mit Kürbissuppe. Der 450 Mitglieder zählende Verein sei überaus aktiv zum Wohle der Marktgemeinde, so das Fazit der Vorsitzenden.

Beim Kassenbericht verkündete Kassiererin Emmi Probst positive Zahlen, was zur einstimmigen Entlastung führte. Im Ausblick auf das laufende Jahr verwies Christine Kugler auf einige Veranstaltungen wie die Fahrt am 22. Juni zur Bundesgartenschau nach Heilbronn und zur Landesgartenschau am 9. Juli in Wassertrüdingen. Weiter im Programm stehen eine Radltour am 7. Juli zur Wallfahrtskirche nach Baring und der Vereinsausflug am 3. September zur Maximiliansgrotte nach Neuhaus-Pegnitz sowie der Weihnachtsmarktbesuch am 13. Dezember in Guteneck. Natürlich dürfen das Kürbisgeisterschnitzen am 12. Oktober und der Kürbisgeisterumzug am 31. Oktober im Programm nicht fehlen. Zum Schluss gab’s noch eine Diashow mit den unterschiedlichsten Aktionen, die schöne Erinnerungen weckten. (tbb)

Wer bei den Fahrten dabei sein möchte, meldet sich telefonisch unter den Telefonnummern 08432/8577 oder 08432/429 an.

