vor 20 Min.

Eine Hochzeit zum Schloßfest

Umringt von Gästen in Renaissance-Gewändern feierte das Brautpaar seine Hochzeit – mitten auf dem Schloßfest in Neuburg.

Zwei Hoftänzer haben auf dem Schloßfest geheiratet. Ihr Hochzeitstanz ist deshalb ein ganz besonderer.

Von Christof Paulus

Eigentlich wollte Ulrike Stuhlfelder nur einen Hut. Jetzt hat sie einen Ehemann.

Auch vor 14 Jahren stand in Neuburg das Schloßfest an. Ulrike Stuhlfelder wollte sich einkleiden, ein Hut fehlte ihr noch. Also ging sie zur „Behüterin“, wie Daniela Engel sich und ihr Handwerk selbst nennt, um sich von ihr eine Kopfbedeckung anfertigen zu lassen. Als Engel bei der Arbeit war und Stuhlfelder den Kopf ausmaß, kamen die beiden ins Gespräch. Leidenschaftliche Tänzerin sei sie, erzählte ihr Stuhlfelder. Für Engel war klar: Damit passt sie in Neuburg perfekt zu den Hoftänzern. Und bei den Hoftänzern gab es ja noch einen Mann, dem eine Tanzpartnerin fehlte.

Ulrike Stuhlfelder und Jörg Lemke heiraten nach 14 Jahren auf dem Schloßfest

Das änderte sich dann schnell – denn Stuhlfelder war für diesen genau die Richtige. 14 Jahre später tanzen die beiden immer noch gemeinsam in den Gewändern aus der Renaissance. Und nicht nur das: Am Freitag haben sie sogar in ihnen geheiratet. Auch das Umfeld der Hochzeit war außergewöhnlich. Nach der Trauung im Standesamt feierten die beiden gemeinsam mit ihren Gästen nur wenige Meter entfernt – direkt auf dem Schloßfest.

Ihre Hochzeitsgewänder haben Jörg Lemke – so heißt der damals partnerlose Tänzer übrigens – und seine frisch angetraute Ehefrau sich selbstverständlich speziell anfertigen lassen. Dass sie auf dem Schloßfest heiraten möchten, gemeinsam mit ihren Tanzkollegen und im Hoftänzer-Zelt, war beiden schnell klar. „Es ist ein Traum, meinen Hochzeitstanz hier auf der Bühne zu tanzen“, erzählt die Braut. Am Abend trat sie mit ihrer Gruppe im Schlosshof zu „Tanz und Scherz bei Hofe“ auf – um dort gemeinsam mit ihrem Bräutigam auf die Bühne zu treten.

Hochzeitsgäste in typischen Schloßfest-Gewändern

Es verwundert nicht, dass nicht nur die Hoftänzer die Hochzeit begleiteten und dem Brautpaar gratulierten. Das Pfalzgräfliche Gefolge, die Fahnentänzerinnen und die Amici della danza waren nur einige derer, die sich kurz nach der Trauung im Standesamt vor dem Zelt der Hoftänzer aufreihten, um Stuhlfelder und Lemke die Hände zu schütteln oder das Paar zu umarmen.

Lemke, der aus Nürnberg kommt und lange Zeit in Neuburg gewohnt hat, kommt ins Schwärmen, wenn er von seiner Frau redet. „Anmutig“ sei sie, „eine Grazie“. Der Neuburgerin Stuhlfelder gefällt an ihrem Mann besonders, „dass er mich liebt“. In Neuburg wohnen beide indes nicht mehr. Sie leben und arbeiten inzwischen in München, kommen aber alle zwei Wochenenden wieder her – unter anderem, um mit den Hoftänzern zu üben. Dass sie zum Schloßfest kommen würden, stand nie infrage. Selbst dann, wenn sie nicht ohnehin zum Heiraten gekommen wären.

