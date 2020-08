vor 33 Min.

Eine Hochzeitsnacht auf der Luftmatratze

Ingelore und Karl-Heinz Weber fanden 2011 ihre neue Heimat in Neuburg und sind am 13. August genau 60 Jahre verheiratet.

Plus Ingelore und Karl-Heinz Weber haben vor 60 Jahren geheiratet. Es war wohl auch Schicksal, dass sie sich überhaupt begegnet sind. An die Hochzeit erinnern sie sich noch genau

Von Manfred Dittenhofer

Dass sich die beiden überhaupt getroffen haben, ist den Nachkriegswirren zu verdanken. Denn Ingelore Weber ist in Danzig geboren und aufgewachsen, Karl-Heinz in Heidelberg. Die Danzigerin hatte bei der Flucht in den Westen enormes Glück. Eigentlich wollten sie mit ihren Eltern auf der Gustlov nach Westen, wurden aber am Abend vor der Versenkung des Schiffs wegen Überfüllung von Bord geschickt. Am heutigen Donnerstag vor 60 Jahren gaben sich die beiden das Ja-Wort und das wird auch mit der ganzen Familie gefeiert.

Kennengelernt haben sich die beiden 1953 in Duisburg in einer Konditorei. Dort lernte Ingelore Einzelhandelskauffrau. Karl-Heinz Weber war zu dieser Zeit in einem Duisburger Internat untergebracht und wurde zum Binnenschiffer ausgebildet. Nach der Ausbildung arbeitete Karl-Heinz als Taucher für das Wasser- und Schifffahrtsamt und beseitigte alte Brückenteile und Munition aus dem Rhein. Außerdem führte er unter Wasser Untersuchungen durch. 1960 heirateten die beiden, 22 und 23 Jahre alt. „Ohne Trauschein hätten wir damals keine Wohnung bekommen.“

An ihre Hochzeitsnacht erinnern sich die Webers noch sehr lebhaft

An ihre Hochzeit erinnern sich beide noch sehr lebhaft. „Anstrengend war es. Wir hatten beide eine große Familie und alle feierten bei meinen Eltern in der Wohnung“, erinnert sich Ingelore. Und auch die Hochzeitsnacht fiel außergewöhnlich aus. Auf einer Luftmatratze, die auch noch undicht war und die Luft verlor, verbrachten sie die Nacht. Morgens um halb fünf brachen sie in die Flitterwochen nach Holland auf.

Der ersten Reise sollten noch viele folgen. Vor allem in Südafrika waren die beiden mehrmals, denn dort leben Verwandte von ihnen. Eine ihrer vielen Reisen ist beiden besonders wichtig. Zum Achtzigsten besuchten sie mit Kindern und Enkeln Danzig. Für alle Beteiligten eine Reise zurück in die Jugend der Ehefrau, Mutter und Oma.

1964 wurde Karl-Heinz Weber verbeamtet und führte bei der Schifffahrtspolizei in Neuss einen Bauhof zum Unterhalt der Schifffahrtswege. 1996 musste er nach einem Herzinfarkt in den Vorruhestand treten.

Nach Neuburg zogen die beiden 2011. Dort lebt auch ihre jüngere Tochter mit ihrer Familie. Gefeiert wird am Hochzeitstag mit der ganzen Familie, den beiden Töchtern und den beiden Enkeln.

Themen folgen