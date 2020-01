vor 43 Min.

Eine Landwirtschaft wie im Kinderbuch ist nicht machbar

In Ehekirchen haben Bauern gegen die zunehmenden Auflagen in der Landwirtschaft protestiert. An welchen Themen sie Kritik üben.

Von Ralf Bittl

Ein imposantes Bild gab es beim dritten Mahnfeuer der Landwirtschaft in Ehekirchen. Etwa 60 Traktoren mit orangen Rundumleuchten reihten sich in einem großen Kreis um riesige Feuerschalen. Die Lichter und das Feuer am Hohen Weg in Ehekirchen waren bis weit in das Donaumoos sichtbar. Die Veranstalter um den Schönesberger Landwirt Martin Scheuermeyer freuten sich besonders über die vielen Bürger. Mit rund 200 Teilnehmern war es die bisher größte Veranstaltung in der Region.

Der Dialog von Landwirten mit Verbrauchern ist ein Ziel der deutschlandweiten Aktionen von „Land schafft Verbindung“. Darin machen die Landwirte auf neue, existenzgefährdende Regulierungen und eklatante Ungerechtigkeiten bei der Einhaltung von Vorschriften aufmerksam. So argumentieren die Landwirte etwa, dass die steigenden Kosten in der Erzeugung aktuell nicht mehr über die Verkaufspreise erwirtschaftet werden können.

Zu dem Mahnfeuer in Ehekirchen kamen rund 200 Gäste. Es war die bislang stärkste Beteiligung an der Protestaktion der Landwirte. Bild: Ralf Bittl

Michael Brendel: Landwirte werden angefeindet und angepöbelt

Michael Brendel, Landwirt und Pflanzenbauberater aus Ehekirchen-Hollenbach, berichtete mit anschaulichen Beispielen, wie von einheimischen Landwirten die Einhaltung von strengen Regeln gefordert wird, jedoch nicht für die Importe von Herstellern aus anderen Ländern gelten. Im Rahmen des Mercosur-Abkommens dürften Lebensmittel aus Brasilien – ohne Einhaltung der geltenden Anforderungen für einheimische Landwirte – in der gesamten EU verkauft werden.

Landwirt Michael Brendel erklärte die Situation der Landwirte. Bild: Ralf Bittl

Darüber hinaus thematisierte Brendel die zunehmenden Anfeindungen, denen Landwirte – auch im Landkreis – ausgesetzt seien. Sie würden angepöbelt und bei der Feldarbeit behindert. Mit dem Bündnis „Land schafft Verbindung“ haben sich deutschlandweit etwa 30.000 bis 50.000 Landwirte vernetzt, um für mehr Verständnis zu werben und auf die aktuelle Situation aufmerksam zu machen. Neben stillen Protesten wie den grünen Kreuzen am Feld- und Straßenrand gibt es auch lautstarke Kundgebungen wie beispielsweise in Berlin und weiteren Großstädten.

Brendel unterstellt manchen Bürgern eine Doppelmoral beim Artenschutz

Landwirte wollen mit Maß und Ziel Pflanzen schützen, hieß es bei der Veranstaltung am Samstagabend. „Wenn Landwirte mehrfach auf die Felder fahren und Pflanzenschutz ausbringen, werden heute nur noch sehr schwache Mittel verwendet“, sagte Brendel. Die häufigen Überfahrten seien Ausdruck von modernem Pflanzen- und Umweltschutz und der Nützlingsschonung. Dieses Wissen fehle jedoch Menschen, die den Landwirten unterstellen, sie würden ihre Lebensgrundlage mit Pestiziden „verseuchen“. Landwirte würden nach Aussage von Brendel ihre Pflanzen- und Tierbestände mit dem Ziel behandeln, möglichst viele qualitativ hochwertige Lebensmittel für die Bevölkerung zu produzieren. Ebenso sei ihnen am allermeisten am Tierwohl gelegen, da der Tierbestand in vielen Fällen die wichtigste Lebensgrundlage der Familie darstelle. Um aber davon leben zu können, seien Bestandszahlen notwendig, die deutlich über die drei Kühe und fünf Schweine aus den beliebten Kinderbüchern hinausgingen.

Am Beispiel des Volksbegehrens zum Artenschutz prangerte Brendel eine gewisse Doppelmoral an. Verbraucher würden sich um die Natur sorgen und beim Volksbegehren unterschreiben, häufig sogar ohne sich den Text des Gesetzesvorschlags überhaupt angesehen zu haben. Doch wenn im eigenen Garten der Buchsbaumzünsler die ersten Blätter fresse, seien diese Vorsätze plötzlich vergessen und es sei beinahe jedes Mittel recht, um den Schädling zu bekämpfen. Die bayerische Regierung übernimmt das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ und plant bis 2030 eine Ausdehnung des Bio-Anbaus von 10 auf 30 Prozent. Aktuell würden allerdings nur 5,3 Prozent der Kunden biologisch erzeugte Lebensmittel kaufen.

Neue Düngeverordnung ist für Landwirte ein rotes Tuch

Ein besonders brisantes Thema für die Landwirte ist aktuell die Verschärfung der Düngeverordnung. Diese fordert eine Reduzierung der Stickstoffdüngung in Gebieten, bei denen das Grundwasser bedroht ist. Die EU-Kommission hat Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof wegen der hohen Belastungswerte verklagt. Die Landwirte kritisieren jedoch, dass die Untersuchungen auf Stellen mit den höchsten Belastungswerten begrenzt wurden und, dass weitere Belastungsquellen wie Abwässer aus Industrie und Kläranlagen oder auch der Einsatz von Streusalz aktuell nicht in der Diskussion stünden.

An der Mahnwache nahm auch Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber teil. Er lobte den sachlichen Dialog und stellte heraus, dass im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die Landwirtschaft eine bedeutende Rolle spiele und er die Sorgen und Anliegen mit nach München nehmen werde.

Kreisobmann Ludwig Bayer appellierte an die Verbraucher beim Einkauf. Bild: Ralf Bittl

Ludwig Bayer: Verbraucher sollen sich beim Einkaufen Gedanken machen

Im Anschluss ergriff BBV-Kreisobmann und Bezirkstagsmitglied Ludwig Bayer das Wort. Er bat Enghuber, die Verbesserungswünsche der Landwirtschaft aktiv in München zu vertreten und appellierte an ein vernünftiges Miteinander, um den Wert von ökologisch produzierten Lebensmitteln zu stärken. Er forderte die Verbraucher auf, sich beim Einkaufen Gedanken zu machen.

Ehekirchens Vize-Bürgermeister Otto Plath bedankte sich besonders für die saubere und reibungslose Organisation. Die Veranstaltung bezeichnete er als „Vorreiter für den ganzen Landkreis“. Plath ermutigte die Teilnehmer, die Argumente des Bauernstandes an alle weiterzutragen, die an diesem Abend nicht dabei waren.

Die Einnahmen aus der Bewirtung mit Grillwürsten, Glühwein und Getränken fließen jeweils zur Hälfte an die Kindergärten in Ehekirchen und Walda.

