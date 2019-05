vor 20 Min.

Eine Mission und eine Vision

Das Institut für angewandte Nachhaltigkeit von Reinhard Büchl wird an die Uni und die THI angegliedert

Von Manfred Dittenhofer

Wenn Reinhard Büchl ein Ziel ins Auge gefasst hat, dann marschiert der Ingolstädter Unternehmer los. Und dieses Mal hat er sich nichts Geringeres vorgenommen, als für seine Enkel die Welt zu retten. Ohne Büchls Engagement hätte es das Institut für angewandte Nachhaltigkeit gar nicht gegeben. Jetzt wurde dieses Institut während einer Feierstunde an die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) und an die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) angegliedert.

Nach einem erfolgreichen Unternehmerleben denkt der 71-jährige Büchl überhaupt nicht an Ruhestand. Vielmehr formulierte er im großen Hörsaal an der Uni in Ingolstadt eine Mission. Der Mensch müsse nachhaltig leben, um die Erde nicht vollends zu zerstören. Die Menschheit stehe vor ihrer größten Herausforderung, den menschengemachten Klimawandel zu verhindern. Noch sei Zeit dafür, in einigen Jahrzehnten aber sei alles zu spät. „Wir erleben erstmals in der Menschheitsgeschichte eine Situation, in der die Lebensgrundlage verschwindet.“

Um seine Mission – Nachhaltigkeit in den Köpfen zu verankern – zu erfüllen, hat Büchl eine Vision. Er will die Region 10 zu einer Vorzeigeregion in Sachen Nachhaltigkeit machen. Und zugleich eine globale Zusammenarbeit mit der Region um die chinesische Stadt Foshan anbieten. Dort könnte ein ähnliches Institut entstehen „Wenn nicht wir, wer dann?“ Um eine wirkliche Nachhaltigkeit, also eine Verbesserung der Lebensverhältnisse global für alle Menschen, zu erreichen, müsse Verständnis für und Wissen über nachhaltiges Leben geschaffen werden. Nachhaltigkeit heiße nicht, zurück in die Höhle, nein, vielmehr müsse das Leben neu erfunden werden. „Schluss mit den Diskussionen, wir müssen handeln!“ Büchl sieht die Lösung nicht mehr bei den etablierten Politikern. Deshalb will er selbst seinen Beitrag leisten. Die Region bilde alles ab, was es in der Welt gebe, so Büchl, von der Landwirtschaft bis zur Großindustrie. Büchl will ein Netzwerk aufbauen und dazu nutzen, um Erkenntnisse schnell und praktisch umzusetzen. Beispiel Plastik. Weder der Rückgang von Plastiktüten noch das Verbot von Strohhalmen werde unser Leben verschlechtern. Alles müsse hinterfragt werden. Und Nachhaltigkeit bedeute auch Wohlstand. Denn wer die nachhaltigsten Produkte baue, werde sie auch verkaufen. Mit dem Ingolstädter Institut will Büchl Menschen durch Information, Motivation und Leuchtturmprojekte zum Umdenken bewegen und für nachhaltige Lebensmodelle begeistern. Hochschule und Universität werden Büchls Institut nutzen, um die Nachhaltigkeitsgedanken in allen Studiengängen zu etablieren. Die KU ist in diesem Bereich schon sehr weit, wie Präsidentin Gabriele Gien erläuterte. Zertifizierungen, Siegel für nachhaltige Entwicklung und Unseco-Auszeichnungen für ihr Engagement habe die Uni schon erhalten. Sie biete Module und Studiengänge zum Thema Nachhaltigkeit. Bei der THI geht es bei zwei Drittel des Forschungsvolumes irgendwie um Nachhaltigkeit, wie Präsident Walter Schober berichtete. „In den Bereichen regenerative Energien und Elektromobilität haben wir gewaltige Forschungsprojekte.“ Ein übergeordnetes Nachhaltigkeitsdach erhofft sich Schober von dem nun angegliederten Institut. Büchls klare Ansage gegenüber Politikern kam bei Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Lösel an. Die Stadt arbeitet an einer Nachhaltigkeits-Agenda. Laut Lösel das größte Projekt der Stadt überhaupt. Und auch die Bevölkerung begegne dem Thema positiv, obwohl auch kritische Anmerkungen zu hören seien, zur Arbeitsplatzsicherheit beispielsweise. Aber Lösel sieht eher einen Wandel als einen Verlust von Arbeitsplätzen auf dem Weg zu einem nachhaltigen Konsum.

Reinhard Büchl hat noch am Abend seine Ärmel nicht nur symbolisch hochgekrempelt. „Meine Enkel sollen später mal sagen, unser Opa hat es wenigstens probiert.“

