Eine Neuburgerin allein unter Nazis

Die Neuburger Autorin Paula Schlier riskiert ihr Leben, um die Manipulation der Nationalsozialisten aufzudecken.

Von Fabian Kluge

Sie schleusen sich – oft unter Decknamen – in Organisationen ein, decken dort Missstände auf, über die später die Öffentlichkeit diskutiert. So hohe Wellen die Geschichten von Undercover-Journalisten schlagen, so riskant ist die Recherche.

Vor allem dann, wenn man sich als links orientierte Schreibkraft mitten unter glühende Nationalsozialisten mischt – so wie die Neuburgerin Paula Schlier im Jahr 1923. Einige Monate verbringt sie in den Redaktionsräumen des Völkischen Beobachters, dem Hetzblatt der Nazis, in München. Dort lernt sie nicht nur Adolf Hitler kennen, sondern erlebt den Aufstieg der NSDAP hautnah mit. Sie verfasst Tagebucheinträge über die Zeit in der Redaktion – auch über die Nacht auf den 9. November, als Hitlers Putschversuch zerschlagen wird. Schlier riskiert ihr Leben und verliert dieses beinahe. Nur durch eine List überlebt sie den Zweiten Weltkrieg und kann flüchten.

Wallraff und Co. wandeln auf Schliers Spuren

Schlier ist eine der ersten Undercover-Journalisten im deutschsprachigen Raum. Die Anfänge von aufsehenerregenden Investigativ-Reportagen liegen also zum Teil auch in Neuburg. Ein bekannter Vertreter ist zum Beispiel Günter Wallraff, der sich als Mitarbeiter bei der Bild-Zeitung einschleuste und deren fragwürdige Recherchemethoden anprangerte. „Man muss sich verkleiden, um die Gesellschaft zu demaskieren“, hat Wallraff einmal gesagt. In der heutigen Zeit erhalten die Journalisten dafür oft renommierte Preise und große Anerkennung – als Wertschätzung ihres Mutes. Und wie belohnte man Paula Schlier bislang für ihren Mut?

