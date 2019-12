15:13 Uhr

Eine Neuburgerin auf der Suche nach dem Geheimnis der Schönheit

In der Dirnbergermühle kann man seine eigene Kosmetik herstellen lassen. Was einfach klingt, ist ein langer Prozess. Aber am Ende steht ein individuelles Produkt – und die Hoffnung auf ewige Schönheit

Von Gloria Geissler

Filomela Varisco-Zinz hat einen Traum. Man könnte jetzt sagen, sie hat den Traum von ewiger Schönheit, aber das wäre zu kurz gesprungen. Der Neuburger Kosmetikerin geht es um den Einklang zwischen Körper und Umwelt, um die Elemente der Natur, die sich in ihren Produkten wiederfinden und die sie allen Menschen zugänglich machen möchte. Varisco-Zinz ist Veganerin, aktive Tierschützerin und leidenschaftliche Kosmetikerin. Produkte, die ihre Einstellung und Werte widerspiegeln fand sie allerdings nicht. Deswegen hat sie sich entschieden, ihre eigenen Kosmetikprodukte zu entwickeln.

Die Kosmetik kommt ohne Tierversuche aus

Viele Stunden verbrachte sie dazu im Labor. Zusammen mit Barbara Ziegler von der Dirnbergermühle Cosmetic Manufactur in Münchsmünster entwickelte sie über zwei Jahre hinweg eine Produktlinie, die zu 95 Prozent aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht, die ohne Tierversuche auskommt, und bei der selbst die Verpackung nachhaltig ist, weil sie aus Glas und einem Bambusdeckel besteht. Eine absolute Herzensangelegenheit, wie sie sagt.

Für die Herstellung von Kosmetika braucht es viel Know-how. Wie reagieren die einzelnen Rohstoffe miteinander? Welche Wirkstoffe haben den gewünschten Effekt und in welcher Konzentration können sie verwendet werden? Und wie schleust man sie effektiv in die Haut ein? Außerdem müssen die Produkte eine toxikologische Prüfung überstehen sowie eine Sicherheitsbewertung – so will es die EU-Kosmetik-Verordnung. Wer also den Traum von der eigenen Gesichtscreme in der heimischen Küche verwirklichen will, wird spätestens dann scheitern, wenn er die Produkte verkaufen will.

Kosmetiker sollen in der Cosmetic Manufactur die Möglichkeit haben, eine eigene Serie zu entwickeln

Barbara Ziegler und ihr Mann Maximilian haben vor 30 Jahren ihre Cosmetic Manufactur gegründet. Seitdem schulen sie in der Dirnbergermühle nicht nur Kosmetik-Schüler, Wellness-Masseure, Fußpfleger und viele mehr, sondern haben auch eine neue Idee umgesetzt. Sie wollten ihre Produktlinie selbst produzieren, aber auch anderen Kosmetikern die Möglichkeit bieten, eine eigene Serie zu entwickeln und das auch in kleiner Stückzahl.

Am Anfang steht die Idee. Soll es eine Feuchtigkeitscreme werden oder eine Anti-Age-Creme mit einem möglichst großen Anti-Falten-Effekt? Wie soll der Duft sein? Wie die Konsistenz? Dann kommen die Chemiker ins Boot, berichtet Barbara Ziegler. Silikone, Parabene oder Mikroplastik kommen ihr nicht in den Tiegel, dafür aber gerne natürliche Rohstoffe wie Minze, Thymian oder der neueste Geheimtipp: Sesamin. „Ein Stoff aus dem Sesamöl, das – molekular verarbeitet – am körpereigenen Fett andockt und so die Fältchen füllt“, erklärt Ziegler. Im Gegensatz zu günstigen Drogeriemarkt-Produkten seien die Konzentrationen der Wirkstoffe bei den meisten ihrer Produkte auf dem erlaubten Höchstmaß, haben aber deswegen auch ihren Preis.

Mit zehn Produkten haben die beiden Zieglers angefangen, inzwischen sind ihre Tochter und der Schwiegersohn in die Firma miteingestiegen und es sind über 500 Produkte, dazu gehört ein Portfolio aus über 1000 Rezepturen, die alle bei der EU in Brüssel hinterlegt sind. Die meisten Kosmetikerinnen greifen auf bestehende Rezepturen zurück, die sie vielleicht noch mit dem ein oder anderen Wirkstoff ergänzen und dann mit ihrem eigenen Label versehen, wie Barbara Ziegler sagt. Dass eine Produktlinie gänzlich neu entwickelt wird, so wie es Filomela Varisco-Zinz getan hat, sei die absolute Ausnahme.

Die Zieglers haben inzwischen 31 Mitarbeiter und beliefern nach eigenen Angaben Handel und Großhandel europaweit. Man könnte also meinen, Barbara Ziegler kennt das Geheimnis ewiger Schönheit. „Es gibt leider keine Rezeptur, die uns über Nacht zehn Jahre jünger macht“, sagt die 56-Jährige. Aber die brauche es auch gar nicht, wie sie findet, „denn das ein oder andere Fältchen gehört dazu und macht uns sogar noch ein bisschen hübscher.“

