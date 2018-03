vor 44 Min.

Eine Schifffahrt, die ist lustig

Aktionstag für Inhaber der Ehrenamtskarte. Kostenlos am 7. April mit der weiß-blauen Flotte auf den bayerischen Seen unterwegs

Rund 44 Prozent der Deutschen engagieren sich ehrenamtlich, in Bayern sind es sogar 47 Prozent der Menschen. Ehrenamtlich Aktive leisten einen unverzichtbar wichtigen Beitrag für die Gesellschaft in den Vereinen und Verbänden. Fast jeder Zweite ist damit in seiner Freizeit freiwillig und unentgeltlich für andere oder in gemeinschaftlichen Projekten aktiv. „Mit ihrem unschätzbaren Einsatz sind die Ehrenamtlichen in Bayern eine unentbehrliche Stütze der Gesellschaft, etwa in den Bereichen Sport, Bildung, Kultur, Heimatpflege, Kunst, bei den Rettungsdiensten oder der Feuerwehr“, betont Bayerns Finanzminister Albert Füracker. Zum Dank und zur Anerkennung für ihr unermüdliches Engagement lädt die Bayerische Seenschifffahrt GmbH, die ab Ostersonntag wieder auf dem Königssee, dem Tegernsee, dem Ammersee und dem Starnberger See fährt, die Inhaber einer bayerischen Ehrenamtskarte am Samstag, 7. April, zu einer kostenfreien Fahrt auf den Seen ein.

Rundfahrt für zwei Personen mit Brotzeit

Als besonderes Schmankerl lädt die Bayerische Seenschifffahrt die Inhaber einer Ehrenamtskarte zusammen mit einer Begleitperson zu einer etwa einstündigen Schiffsrundfahrt mit Brotzeit auf den Starnberger See ein. Treffpunkt für die Rundfahrt ist am Samstag, 7. April, um 14 Uhr im Werftgelände der Bayerischen Seenschifffahrt in Starnberg, Nepomukweg 4. Finanzminister Albert Füracker wird die Teilnehmer begrüßen und an der Rundfahrt teilnehmen.

Die Ehrenamtskarteninhaber können am Aktionstag alle Linienschiffe auf dem Königssee, Tegernsee, Starnberger See und Ammersee ganztägig kostenfrei nutzen. Die Ehrenamtskarte ist ein sichtbares Zeichen der Anerkennung für besonderes bürgerschaftliches Engagement. Bayernweit erhalten deshalb die Karteninhaber bereits ganzjährig freien Eintritt in alle Sehenswürdigkeiten der Bayerischen Schlösserverwaltung. Die Schlösserverwaltung möchte darüber hinaus am Ehrenamtstag, dem 7. April, die Karteninhaber zu Kutschfahrten von der Schiffsanlegestelle zum Neuen Schloss auf der Herreninsel im Chiemsee einladen. Dort werden auch Sonderführungen in den Keller des Neuen Schlosses (11 und 14 Uhr), Fledermausführungen (10 und 13 Uhr) sowie Führungen im Augustiner-Chorherrenstift (12, 15 und 16 Uhr) angeboten. In Sankt Bartholomä am Königssee und im Künstlerhaus Gasteiger am Ammersee können Karteninhaber zudem an einem spannenden Sonderführungsprogramm teilnehmen. (nr)

www.seenschifffahrt.de und www.schloesser.bayern.de