vor 19 Min.

Eine doppelte Überraschung beim Schloßfest in Neuburg

Das Spendentuch ging diesmal an den Eichstätter Zinngießer Wilhelm Eisenhart (Mitte). Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Marktvogt Friedhelm Lahn (rechts) gratulierten. Danach gab es Deftiges für die kleinen und großen Kinder: Wienerl im Brezenteig, Specksemmeln und Kornspitz.

Für die Herzog-Georg-Spende wird ein Zinngießer aus Eichstätt ausgewählt. Dieser wusste nichts von seinem Glück – nicht einmal, dass die Auszeichnung existiert.

Von Peter Abspacher

Fünf Minuten vor 20 Uhr, dem Beginn der historisch geprägten Zeremonie für die Herzog-Georg-Spende, wusste der Eichstätter Zinngießer Wilhelm Eisenhart noch nichts davon, dass er zum Abschluss des 25. Schloßfestes als Träger des Spendentuches gemäß der Stiftung von Herzog Georg dem Reichen aus dem Jahre 1495 ausgewählt worden war. Das ist üblich bei dieser Auszeichnung – die Träger des Spendentuches erfahren von ihrem Glück erst, wenn sie vom Fanfarenzug, der Ratswache und vom OB samt Gattin und edlem Gefolge an ihrem Schloßfest-Stand abgeholt und zum Ort des Geschehens vor dem Portal der Pfarrkirche St. Peter geleitet werden.

Bei Wilhelm Eisenhart kam aber noch eine zweite Überraschung hinzu: Er wusste bis dato gar nicht, dass es die Herzog-Georg-Spende überhaupt gibt. Als Brot-Gabe für arme Kinder und auch für Erwachsene, die im Herzen Kind geblieben sind, wie vom Stifter vorgesehen und vom Ausrichter des Schloßfestes nach langer Unterbrechung wieder ins Leben gerufen. Herzog Georg von Bayern-Landshut, zugleich Pfalzgraf bei Rhein und Herrscher über viele Territorien auch im Raum Neuburg, Großvater von Ottheinrich und Philipp und berühmt geworden durch die prunkvolle und sündhaft teure „Landshuter Fürstenhochzeit“, hatte sie ins Leben gerufen. Auch aus dem Gefühl heraus, durch gute Werke nach der Prasserei bei der großen Hochzeit und anderen fürstlichen Gelagen etwas für sein Seelenheil tun zu wollen.

Wilhelm Eisenhart unterstützt das Schloßfest seit Jahrzehnten

So kam also Wilhelm Eisenhart zu der Ehre, das Spendentuch zu tragen, wie immer gefertigt vom Hofschneider Wolfgang Hoffmann und mit der Verpflichtung, die Armen zu speisen und gemäß der Stiftungsurkunde von 1495 regelmäßig ein Vaterunser und ein Ave Maria zu beten – für die Armen und für das eigene Seelenheil, nicht für den Stifter Herzog Georg. Ein kleiner Unterschied zu den Bewohnern der Fuggerei in Augsburg, die auch heute noch gehalten sind, regelmäßig zur Messe zu gehen und für den Stifter, Jakob Fugger den Reichen, zu beten. Denn nicht umsonst heißt es, eher gehe ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher ins Himmelreich.

Wilhelm Eisenhart, der Zinngießer aus Eichstätt mit einem eigenen Stand auf dem Schloßfest gehört laut Beschluss des „ehrsamen und weisen Stadtrates“ seit Jahrzehnten zu den Unterstützern dieses Festes. Er stattet zum Beispiel die offiziellen Gruppen des Schloßfestes wie etwa die Ratswache und viele andere mit einem zugleich edlen und schlichten Abzeichen aus Zinn aus und erfreut viele Besucher mit seinen Zinnkrügen und anderen Produkten dieses uralten Handwerks. Einen besonderen Bezug zu Neuburg hat der Eichstätter schon lange, durch seine engen Kontakte mit der ehemaligen Zinngießerei Gailhofer.

Themen Folgen