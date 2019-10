16:51 Uhr

Eine dritte Arztpraxis in Karlshuld

In diesem umgebauten, ehemaligen Wohnhaus in der Neuburger Straße in Karlshuld soll noch heuer ein Allgemeinarzt eine Praxis eröffnen. Der Gemeinderat hat dafür in seiner Sitzung am Dienstag die Weichen gestellt.

In der Neuburger Straße soll noch heuer ein Allgemeinmediziner eröffnen. Der Gemeinderat Karlshuld verabschiedet zudem drei Baugebiete am Oberen Kanal.

Von Norbert Eibel

Karlshuld bekommt bald einen dritten Arzt. Die neue Praxis in der Neuburger Straße gleich am Kreisel neben der VR-Bank soll noch heuer eröffnet werden. Der Gemeinderat stellte dafür in seiner Sitzung am Dienstag die Weichen. Der Standort ist eine Übergangslösung für rund zwei Jahre.

Im Obergeschoss eine Arztpraxis und im Erdgeschoss Ergotherapie

In dem sanierten, ehemaligen Wohnhaus, in dem früher auch einmal die Polizeistation untergebracht war, sollten ursprünglich im Erdgeschoss eine Ergotherapiepraxis und im Obergeschoss zwei Wohnungen entstehen. Nachdem aber nun ein junger Allgemeinmediziner schnellstmöglich Räumlichkeiten in der Gemeinde suchte, war kurzfristig eine Nutzungsänderung nötig, die das Gremium einstimmig genehmigte. Knackpunkt sei allerdings, wie 2. Bürgermeister Michael Lederer auf Nachfrage erklärte, der zusätzliche Bedarf an Stellplätzen. Im Gemeinderat war von fünf die Rede. Jetzt muss das Landratsamt als oberste Genehmigungsbehörde die Nutzungsänderung noch absegnen. Später sollen die Räumlichkeiten wieder dem Wohnungsmarkt zugeführt werden, so Lederer. „Wir sind alle sehr froh, weil sich die Suche nach einem Ersatz für Dr. Schmid jetzt eineinhalb Jahre hingezogen hat.“

Neben der Arztpraxis hat sich der Gemeinderat mit Baugebieten beschäftigt

Abgesegnet hat der Gemeinderat am Dienstag nach dem Eingang der Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange mit drei Beschlüssen die Bebauungspläne „Oberer Kanal Mitte“, „Ost“ und „West“. Damit kann die Gemeinde dort die Ortsentwicklung künftig besser steuern. Bislang waren die Grundstücke dort im Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Flächen beziehungsweise als Dorfgebiet gewidmet, was eine geregelte Bauleitplanung schwierig gemacht hatte. Zudem haben die Gemeinderäte den Weg frei gemacht für das Sondergebiet „Seniorenzentrum“. Auch dieser Bebauungsplan wurde beschlossen.

Noch einen Schritt zurück ist man beim Bebauungsplan „Neuschwetzingen Ost“. Der Gemeinderat billigte jetzt den Entwurf des Bebauungsplanes. Das Vorhaben geht damit ins Beteiligungsverfahren.

