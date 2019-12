vor 54 Min.

Eine gestohlene Eiche und ein totes Reh auf der Straße

Die Polizei sucht wegen eines Diebstahls und eines Unfalls nach Zeugen

Mit einem toten Reh und einer gestohlenen Eiche hat sich die Polizei Schrobenhausen in den vergangenen Tagen beschäftigt.

Am Abend des Zweiten Weihnachtsfeiertags war ein 62-Jähriger aus Hohenwart von Aichach kommend in Richtung Schrobenhausen unterwegs. Gegen 22.35 Uhr lag – vermutlich kurz nach dem Sportpark Kühbach – ein totes Reh. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Ein vorangegangener Wildunfall ist weder der Polizei Aichach noch der Polizei Schrobenhausen bekannt. Ein bislang Unbekannter muss nach dem Zusammenstoß mit dem Tier weitergefahren sein, ohne dies zu melden oder den Tierkadaver von der Fahrbahn zu räumen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein seit über einem Jahr gefällter rund 1,30 Meter dicker Eichenstamm wurde in den vergangenen vier Wochen von einem Unbekannten gestohlen. Der ehemals rund sieben Meter lange Stamm lag am Waldrand etwa mittig zwischen Schrobenhausen, Aresing und Rettenbach. Der Besitzer bemerkte am 28. Dezember, dass ein rund fünf Meter langes Stück mit der Motorsäge abgeschnitten und gestohlen worden war. Der Stamm muss mit einem größeren Traktor weggezogen und dann aufgeladen worden sein. Der Wert des Eichenstamms beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass Spaziergänger Beobachtungen gemacht haben könnten. (nr)

Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei Schrobenhausen unter 08252/8975-0 entgegen.

