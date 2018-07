vor 51 Min.

Eine italienische Leidenschaft in Neuburg

Auf dem Neuburger Schrannenplatz trafen sich Vespa-Fahrer aus nah und fern. Die „High-Rollers Neuburg“ hatten zum zweiten Mal zu einem Stelldichein geladen.

Von Klaus Benz

Der Motorclub Neuburg im ADAC und BLSV hat schon seit Jahren verschiedene Sparten aufzuweisen. Vor ein paar Jahren sind die „Vespa High-Rollers Neuburg“ neu dazugekommen, die viele der raren und bestens gepflegten Zweiräder im Besitz haben. Natürlich will man die Raritäten nicht nur in der Garage bestaunen, sondern auch bei Ausfahrten und diversen Treffen auf ihre Zuverlässigkeit prüfen.

150 knatternde Kultfahrzeugeauf dem Neuburger Schrannenplatz

So reisten die Neuburger „Vespisti“ schon über den Großglockner oder quer durch Bayern, wo sie sich auch mit Gleichgesinnten zusammen getan haben. Peter Imhof, der rührige Spartenleiter der „High-Rollers“, hatte mit seinem Team seit vielen Monaten das große Vespa-Treffen in Neuburg auf dem Schrannenplatz vorbereitet. Mit Unterstützung der Stadt Neuburg, den umliegenden Gastronomen und namhaften Sponsoren trafen sich am gestrigen Sonntag über 150 dieser knatternden Kultfahrzeuge mit ihren Piloten bei idealem Wetter zu einem Stelldichein. Nach der Anmeldung der Teilnehmer aus ganz Südbayern und der Begrüßung durch den Organisator fand vor den zahlreichen Zuschauern eine Turnier-Premiere statt, bei der Thomas Liebchen mit einer Zeit von 1:11,93 Minuten der Konzentrierteste auf dem „Langsamfahr-Parcour“ ohne Bodenberührung war.

Der älteste Teilnehmer und

die älteste Vespa in Neuburg

Nach dem Mittagstisch im „Central“ starten die „Vespisti“ zu einem bunten Corso auf einer wohl ausgesuchten Strecke durch die schöne Umgebung. Nach der Rückkehr gab es einen „zeitlosen“ Kaffeeplausch. Dabei wurden von Vespa-Spartenleiter Peter Imhof und Stadtrat Matthias Enghuber die weiteren Auszeichnungen vorgenommen: Ältester Teilnehmer war Alfons Lösch mit 78 Jahren und die älteste Vespa fuhr Hermann Schmidmeyer mit einer Vespa V30 Baujahr 1951. Gegen 15.30 Uhr traten die Rollerpiloten wieder ihre Vespas an, um in ihre Heimatorte auf zu brechen. Das Team vom MC Neuburg räumte den Schrannenplatz blitzblank auf und zog eine zufriedene Bilanz des „2. Neuburger VESPA-Treffens“. Peter Imhof meinte nach der gelungenen Veranstaltung: „Einfach super, einfach prima, der ganz normale Wahnsinn“ wie Klaus Benz, der Moderator betonte.

