Eine neue Ära bei der Bauer AG

Thomas Bauer hat in den Aufsichtsrat des Tiefbauunternehmens gewechselt. Damit steht zum ersten Mal in knapp 230 Jahren kein Familienmitglied an der Spitze.

Von Manfred Dittenhofer

Seit 1790 gibt es das Schrobenhausener Unternehmen Bauer und zum ersten Mal in dieser langen Unternehmensgeschichte steht kein Familienmitglied an seiner Spitze. Denn seit November leitet Michael Stomberg das Traditionsunternehmen. Thomas Bauer, seit 32 Jahren mit der Unternehmensleitung betraut, wechselt in den Aufsichtsrat. Eine große persönliche Veränderung, der der 63-Jährige gelassen entgegen schaut, denn Bauer hat noch vieles vor. In der Firma ändert sich erst mal gar nichts. Vor allem die Familienprägung der weltweit agierenden Unternehmensgruppe bleibt erhalten. Thomas Bauer aber hat sein Büro und seinen Parkplatz schon geräumt. Seine Devise lautet: Es kann nur einen geben.

Wenn Bauer in die Firmengeschichte zurückblickt, staunt er manchmal selbst über diese lange Zeit. Vor allem sei es über die Generationen eine große Verantwortung gewesen. Als er die Geschäfte übernommen hatte, waren rund 1000 Mitarbeiter für Bauer tätig. Und dem Unternehmen ging es alles andere als gut. Heute arbeiten knapp 12000 Menschen weltweit für die Bauer-Gruppe.

1982 stieg Thomas Bauer in das Familienunternehmen ein. Zuvor hatte er in Schrobenhausen sein Abitur gemacht, beim Luftwaffengeschwader in Neuburg seine Wehrdienstzeit abgeleistet und an der TU in München Betriebswirtschaft studiert. Ereignisreiche Zeiten für Bauer: „Wir waren geprägt von den gesellschaftlichen Diskussionen der 68er. Wir hatten lange Haare und wollten die Welt verändern.“ Bauer war immer sehr aktiv, in der Jugendarbeit, politisch in der Jungen Union und in der CSU. Heute ist er der sicherlich dienstälteste Landesschatzmeister dieser Partei.

Thomas Bauer hätte sich eine Zukunft in den USA vorstellen können

Bevor er 1982 in das Schrobenhausener Unternehmen einstieg, arbeitete er ein gutes Jahr in den Vereinigten Staaten. „Ich hätte mir auch vorstellen können, drüben zu bleiben. Das wäre meinem Vater aber nicht recht gewesen.“ Aber wer jetzt denkt, Thomas Bauer sei in die Firma gedrängt worden, der liegt falsch. „Es war eigentlich immer klar, dass ich eines Tages in das Unternehmen einsteige. Ein vorgegebener, natürlicher Weg.“ Schon als Schüler habe ihn sein Vater Karlheinz in die Sitzungen des Führungsgremiums mitgenommen, später als Student habe er dann in den Semesterferien als Urlaubsvertretung des Firmenrepräsentanten in Saudi Arabien gejobbt.

Nach vier Jahren, in denen er Erfahrung sammelte, übernahm Bauer 1986 die Leitung des Unternehmens. Außerdem war der Schrobenhausener schnell in diversen Verbänden aktiv. Im Europäischen Bauverband und im Bund der Deutschen Industrie sitzt er im Präsidium. Wie sind solche Aufgaben und dann noch die Familie unter einen Hut zu bekommen? Bauer hat keine Zauberformel. Sein Tag hat auch nur 24 Stunden. Aber er perfektionierte sein Zeitmanagement. Ein Thema, zu dem er vielleicht sogar ein Buch schreiben wird. Selbst als Honorarprofessor an der TU hat er dieses Thema in einer Vorlesung behandelt. Eine gehörige Portion Disziplin ist notwendig, um eng getaktet durch den Tag zu kommen. Und man müsse auch delegieren können.

Trotz des Zeitmanagements: Die Tage von Thomas Bauer waren lang. „Wenn ein Treffen mit einem Geschäftspartner, eine Rede bei einem Verbandstreffen und eine Vorlesung anstanden, waren diese im Terminkalender vermerkt. Was nicht als Termin vermerkt war, war die Zeit, die ich zur Vorbereitung dieser Termine brauchte.“ Damit waren die Abende und die Wochenenden des Öfteren übervoll. Im Grunde habe es nur funktioniert, weil mit der Erfahrung auch die Vorbereitungszeit kürzer wurde.

Im Vorstand der Bauer AG sitzt Sohn Florian

Ob das jetzt besser wird? Das kann Bauer noch nicht abschätzen. Aber er war schon einmal einen ganzen Tag zu Hause. Dort hat er natürlich auch ein Büro. Noch hat er Aufgaben in einigen Tochterfirmen, wie zum Beispiel in Ägypten. Darüber hinaus will er mehr reisen. In den vergangenen 32 Jahren seien die Urlaube eher kürzer ausgefallen. „Ich muss gar nicht weit weg. Die Welt habe ich gesehen.“ Bauer fährt leidenschaftlich gerne Motorrad und hofft, mehr Zeit dafür zu haben.

Die Honorarprofessur an der TU München hat er inzwischen aufgegeben. Aber den Verbänden der deutschen Bauindustrie, der bayerischen Wirtschaft und der bayerischen Bauindustrie bleibt er treu. Und schließlich wird er als Aufsichtsratsvorsitzender ganz eng an der Bauer Group dran sein. Sohn Florian sitzt zudem im Vorstand der Bauer AG. Ein Familienunternehmen eben. Und das wird es auch bleiben.

