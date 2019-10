vor 4 Min.

Eingeschworenes Damenteam für die Kartei der Not

Anne Siwig hält den von Monika Malejka (letzte Reihe dahinter) kreierten, blumig geschmückten Kürbishut in den Händen, den die „Fleißigen Bienen“ dieses mal als „Spendenbox“ überreichten. Wobei die 4200 Euro für die Kartei der Not in einem kleinen Filzhut steckten, der ebenfalls ein Teil des Gesamtwerkes ist.

Die „Fleißige Bienen“ sammelten beim Hutschau-Café im Foyer des Neuburger Marstalls 4200 Euro für die Kartei der Not. Was demnächst für die Damen ansteht.

Von Manfred Rinke

Es ist immer wieder bewundernswert, wie sich die „Fleißigen Bienen“ für das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not, engagieren. Gerade haben die gut 20 Damen ihr Café auf der großen Hutschau geschlossen, schon bereiten sie sich auf ihren nächsten Einsatz bei der Weinbörse vor, bevor sie dann langsam ans Plätzchenbacken für den Stand auf dem Weihnachtsmarkt denken. Bis zu ihrer Beteiligung an der Gesundheitsmesse in der Parkhalle im Frühjahr 2020 haben sie dann im Anschluss noch ein wenig Luft. Doch der Reihe nach.

Zum 14. Mal ermöglichten Hutschauorganisatorin Ute Patel-Mißfeldt und die Stadt Neuburg den „Fleißigen Bienen“ die Eröffnung ihres Cafés anlässlich der Großveranstaltung „Mut zum Hut“. Und die Nachfrage nach den Angeboten im Foyer des Marstalls war einmal mehr groß. Ob Gulasch-, Kartoffel- oder Kürbiscremesuppe, ob Häppchen oder vegetarische Gemüsepizza und allem voran natürlich die selbst gebackenen Kuchen: „Das alles ging wieder super gut“, erzählt Anne Siwig. „Wir haben, glaube ich, unseren guten Ruf schon weg“, ergänzt Christine Schauwecker. Alle „Fleißigen Bienen“ zusammen zeigten sich wieder „unendlich dankbar“ für die zahlreichen Kuchenspenden der Bäckerinnen. Daneben sprechen sie aber auch der Bäckerei Schlegl und dem Edeka-Markt von Jalcin Pasahan in der Ingolstädter Straße ihren Dank aus, die sich wiederholt als großzügige Sponsoren engagieren. „Ohne diese Unterstützung würde sich der gesamte Aufwand nicht rentieren“, erklären die Damen.

Im Hutschau-Cafe sammelten die „Fleißigen Bienen“ schon gut 44.000 Euro für die Kartei der Not

Und wie sich der Aufwand für die Stiftung Kartei der Not lohnt, die sich seit nun schon 65 Jahren für unschuldig in Not geratene Menschen im Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen und ihrer Lokalausgaben engagiert, durfte einmal mehr NR-Redaktionsleiter Manfred Rinke erfahren. Als er das Bündel Geldscheine aus dem kleinen grünen Filzhut geholt hatte, der einen auf einen Tonteller mit Blumen verzierten Kürbis–Hut schmückte, hielt er 4200 Euro in der Hand. Das war der stolze Erlös aus dem diesjährigen Verkauf. Insgesamt wurden damit im Hutschau-Café schon gut 44.000 Euro an Spenden gesammelt.

Nimmt man den Gesamterlös aus den bislang zwölf Auftritten beim Weihnachtsmarkt und den weiteren, kleineren sozialen Engagements hinzu, haben die „Fleißigen Bienen“ nun bereits knapp 90.000 Euro für das Leserhilfswerk unserer Zeitung gesammelt. Damit könnten sie bereits im kommenden Jahr ihr nächstes großes Ziel, nämlich eine Spendensumme von 100.000 Euro, erreichen. Diese jedenfalls haben sie fest im Blick.

Weinbörse, Weihnachtsmarkt und Gesundheitsmesse in Neuburg warten als Nächstes auf die „Fleißigen Bienen“

Als nächste Aufgabe steht für sie die Weinbörse am Wochenende 8. und 9. November auf dem Programm. Dort sind sie zum dritten Mal aktiv und werden heuer neben Häppchen erstmals auch Kaffee anbieten. Eine große Herausforderung bildet anschließend der Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Das beginnt schon mit dem Plätzchenbacken, dem Basteln der Weihnachtsdeko und schließlich dem Aufbau der Hütte, die die Firma Bößhenz heuer mit einem neuen Bezug versieht. Beim Hüttenaufbau helfen Gott sei Dank wieder einige starke Männer mit. Zur Vorarbeit kommt dann auch die personelle Besetzung des Standes während der vierwöchigen Weihnachtsmarktzeit.

Wie eingangs erwähnt: Es ist – und bleibt hoffentlich noch lange – bewundernswert, mit welchem Engagement sich das eingeschworene Damenteam für das Leserhilfswerk unserer Zeitung einsetzt.

