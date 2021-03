vor 44 Min.

Einkaufen im Neuburger Ostend: Was tut sich im leeren Edeka-Markt?

Plus Bewohner im Neuburger Ostend fragen sich derzeit: Tut sich da etwas im leeren Edeka-Markt? Die Hoffnung auf einen neuen Vollsortimenter ist groß.

Von Andreas Schopf

Die Gerüchteküche im Neuburger Ostend brodelt. Tut sich da etwas im ehemaligen Edeka-Gebäude an der Berliner Straße?

Im hinteren Teil brennt seit Kurzem Licht, und den Anwohnern wurde das Parken auf dem Gelände verboten, berichtet Stadtteilmanager Jürgen Stickel. Nachdem das Gebäude nun zwei Jahre leerstand, nähren diese Anzeichen die Hoffnung der Anwohner, dass sich ein neuer Nahversorger ansiedeln könnte. Es sei aktuell das Thema im Viertel, sagt Stickel.

Neuburg: Im ehemaligen Edeka im Ostend tut sich etwas

Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt die Familie Kreiss, der das Objekt gehört, dass im Zusammenhang mit dem ehemaligen Edeka-Markt etwas im Gange ist. Details könne man zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht nennen, heißt es. So lange kann man über die Frage, welchen Anbieter es möglicherweise ins Ostend zieht, nur spekulieren. So manches sei im Gespräch, erzählt Stadtteilmanager Stickel. Er betont aber: „Keiner weiß wirklich etwas.“ Auch die Stadt und das Stadtmarketing haben von den Planungen bisher keine Kenntnis, teilen Stadtsprecher Bernhard Mahler sowie Michael Regnet, Geschäftsführer des Neuburger Stadtmarketings, mit.

2019 hatte der Pächter Julian El-Mustapha den Edeka-Markt im Ostend geschlossen und eine neue Filiale im Schwalbanger eröffnet. Für so manchen Bürger im Ostend, dem bevölkerungsreichsten Viertel Neuburgs, sei dies „ein Schlag ins Gesicht“ und eine „unverdauliche Entscheidung“ gewesen, hieß es damals in Leserbriefen. Gerade für ältere Menschen sei es schwieriger geworden, sich zu versorgen.

Einkaufen im Neuburger Ostend: Anwohner wünschen sich Treffpunkt, wie es Edeka war

Die Räume an der Berliner Straße stehen seitdem leer. Zuletzt war der ehemalige Supermarkt-Bau im Gespräch für ein Corona-Impfzentrum. Doch aus diesen Plänen wurde nichts. Nun hoffen Anwohner auf eine neue Einkaufsmöglichkeit. „Ich wünsche mir einen Nahversorger, am liebsten einen Vollsortimenter“, sagt Stadtteilmanager Stickel. So könnte ein möglicher neuer Markt zum zentralen Treffpunkt für das Viertel werden – so wie es früher der Edeka war.

