Einkaufskorb löst Einsatz in Studentenwohnheim in Eichstätt aus

In einem Studentenwohnheim in Eichstätt hat ein Einkaufskorb für einen Einsatz gesorgt.

Ein Einkaufskorb aus Plastik hat am Samstagabend die Feuerwehr in einem Studentenwohnheim in der Pedettistraße in Eichstätt anrücken lassen. Wie kam es dazu?

Ein 24-jähriger Student hat am Samstag gegen 20 Uhr einen Plastikeinkaufskorb auf einer Herdplatte in der Gemeinschaftsküche des Eichstätter Studentenwohnheims abgestellt. Dann verließ er für kurze Zeit die Wohnung.

Einsatz in Eichstätt: Einkaufskorb verschmort auf Herd eines Studentenwohnheims

Als der junge Mann nach fünf Minuten wieder zurückkam, war die Wohnung bereits stark verraucht. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, bemerkte er in der Küche den verschmorten Einkaufskorb auf der eingeschalteten Herdplatte.

Er versuchte den weiteren Angaben zufolge den Brand eigenständig zu löschen und rief zugleich die Feuerwehr. Die konnte das Feuer schnell löschen. Es entstand allerdings ein Schaden, der sich auf etwa 1000 Euro beläuft. Verletzt wurde niemand. (nr)