Einmal mit 610 PS unter der Haube...

Für 15 Kunden der Augsburger Allgemeinen erfüllt sich im Audi driving experience center ein Männertraum

Von Daniel Weigl

Als Rob Kunst auf den Startknopf seines roten Audi R8 Coupé drückt und der 610 PS starke V10 Motor ein lautes Brummen von sich gibt, leuchten bei einigen Kursteilnehmern die Augen auf, andere nicken respektvoll mit aufgeblasenen Backen. Doch allen steht die Vorfreude, diesen Boliden in wenigen Sekunden selbst fahren zu dürfen, ins Gesicht geschrieben. 0 auf 100 in 3,2 Sekunden, 330 km/h Höchstgeschwindigkeit – so ein Auto fährt man schließlich nicht alle Tage. Auch nicht die 15, von der Augsburger Allgemeinen und dessen Kooperationspartner Audi driving experience, eingeladenen Kunden, die einen aufregenden Nachmittag im Audi driving experience center in Neuburg an der Donau erleben durften.

Auf dem Programm stand ein Fahrtraining inklusive Business Barbecue im Anschluss. „Ein unvergessliches Erlebnis“, freute sich Philipp Hörmann, Geschäftsführer von Hörmann Reisen aus Augsburg. „Ein absoluter Männertag“, ergänzte Achim Klein, Geschäftsführer der Almwelt in Kempten.

Doch der Reihe nach. Bevor die 15 Männer ihr Können auf den 2,2 Kilometer langen Handling-Parcours unter Beweis stellen durften, bereitete Kursleiter Ludwig Fetz die Teilnehmer auf die Strecke vor. Der Österreicher, der seit über 30 Jahren Instruktor bei Audi driving experience ist, gab hilfreiche Tipps und wies alle „Möchtegern-Schumis“ süffisant darauf hin, es gar nicht zu versuchen, ihn „zu überholen“. In zwei Fünfergruppen ging es auf die Strecke und schnell wurde klar, „der Respekt vor diesem Auto ist gewaltig“, sprach Heinz Dallmaier, Geschäftsführer von Küche & Wohnkultur in Donauwörth, allen aus der Seele. Anbremsen, Scheitelpunkt erwischen, beschleunigen – gar nicht so einfach. Doch nach einigen Runden und hilfreichen Tipps per Funk der Instruktoren Ludwig Fetz und Rob Kunst, wurden die 15 „Teilzeit-Rennfahrer“ immer sicherer. Nur ein kurzer Tritt auf das Gaspedal und das Kind im Manne wurde geweckt. „Die Beschleunigung ist der Wahnsinn“, bilanzierte Markus Juschtzak von Zott beim anschließenden gemütlichen Grillabend in der Audi drivers lounge. Hier wurde natürlich ausführlich über die eineinhalb Stunden auf der Rennstrecke gefachsimpelt. „Ein rundum gelungenes Top Event“, bilanzierte auch Matthias Schmid, Regionalverlagsleiter der Augsburger Allgemeinen.

Business trifft Fahrspaß

Besondere Tagungen im Audi driving experience center in Neuburg an der Donau erleben

Einen Vormittag lang tagen und anschließend mit einem 610 PS-Auto über einen Rundkurs fahren. Geht nicht? Geht doch! Und zwar im Audi driving experience center in Neuburg an der Donau.

Bild: Daniel Weigl

Egal, ob Händler-Schulungen, Führungskräfte-Workshops oder Mitarbeiter-Events – das moderne Kundencenter bietet die ideale Kulisse. Präsentationsflächen auf zwei Ebenen und flexibel kombinierbare Räumlichkeiten sorgen für einen stilvollen Rahmen für jede Art von Veranstaltungen mit bis zu 450 Gästen. Ein variabel vergrößerbarer Tagungsbereich, ausgestattet mit modernster Technik, bietet alle Möglichkeiten, Konferenzen und Tagungen für bis zu 180 Personen durchzuführen.

Um aus einer subtilen Tagung ein unvergessliches Erlebnis zu machen, gibt es die Option, nach der Tagung das 47 Hektar große Gelände der Audi driving experience zu erleben. Sei es bei einem halbtägigen Erlebnis-Training mit dem Audi R8 Coupé, verschiedenen Fahrübungen auf der Dynamikfläche oder bei abenteuerlichen Schräglagen im Audi e-tron im Offroad-Gelände – hier wird jede Tagung zum Erlebnis!

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl in der hauseigenen Gastronomie „Audi drivers lounge“ gesorgt. Mit unmittelbarem Blick auf den Handling-Parcours und Motorendröhnen im Hintergrund wird das Essen zu etwas ganz Besonderem.

Für Besucher geöffnet

Auch für Besucher hat das Kundencenter inklusive Gastronomie-Bereich Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

