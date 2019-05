vor 2 Min.

Einst aus der Not geboren und nochheute lebendig

Burgheims Dekan Werner Dippel predigte, warum der Weg zu Gott über die Muttergottes führt. Ziel der Pilger war das Kirchlein Maria Himmelfahrt in Mauern.

Von Michael Geyer

Wallfahren ist in, ganz sicher nicht wegen des sportlichen Aspekts. Das bewiesen 80 Wallfahrer, die am Dienstag singend und betend zur wunderschönen Rokoko-Kirche Maria Himmelfahrt in Mauern zogen. 70 der Pilger kamen aus Burgheim, auf dem Weg schlossen sich ihnen noch etwa zehn Gläubige aus der Pfarreiengemeinschaft Urdonautal an.

Seit 370 Jahren wallfahren die Burgheimer nach Mauern

Seit 370 Jahren wallfahren die Burgheimer nun schon alljährlich am 1. Mai nach Mauern. Dort erinnert ein Bild links des Hochaltars an den Ursprung der Wallfahrt: Es zeigt Wallfahrer vor der Kirche Maria Himmelfahrt. Im Hintergrund sieht man hunderte von Pilgern, die von der Burgheimer Kirche her nach Mauern ziehen. Über dem Bild steht folgender Text: „Die löbliche Bürgerschaft von Grafen Burgheim hat sich verlobt wegen einer leidigen Pest zu Maria der Seeligsten Mutter Gottes zu Mauern 1649. Renoviert im Jahre 1797“. Das Jahr 1649 weist auf den Beginn der Wallfahrt hin. Die Jahre zuvor hatte den Burgheimern der 30-jährige Krieg übel mitgespielt und auch die Pest hatte gewütet: 1632 und 1633 verwüsteten schwedische Truppen den Ort und brannten die Kirche nieder. 1634 mähte der schwarze Tod 123 Burgheimer nieder. Doch eine zweite Pestwelle im Jahre 1648 verschonte den Ort. Die Burgheimer gelobten deswegen, alle Jahre eine Wallfahrt zu der Marienkirche durchzuführen, die am weitesten von Burgheim entfernt und vom Kirchturm aus gerade noch zu sehen ist. Das war und ist der Mauerner Kirchturm, der mit seinen 45 Metern das ganze Urdonautal beherrscht. Eine Kopie des Bildes hängt auch in der Burgheimer Pfarrkirche.

Pfarrer Werner Dippel: „Wir stehen in einer guten Tradition.“

Doch muss es die Burgheimer nicht an ihr Versprechen erinnern. „Wir stehen in einer guten Tradition“, stellte Burgheims Pfarrer Dekan Werner Dippel bei der Begrüßung der Wallfahrer und Gottesdienstbesucher in der Mauerner Kirche fest. Er ging auf eine häufige Darstellung Mariens ein, die Maria ohne ihren Sohn zeige, umkränzt von Mond, Sonne und Sternen und mit dem Fuß den Drachen, das Böse, bezwingend. Auch im 30-jährigen Krieg habe der Drache viele umschlungen. Wegen der fehlenden medizinischen Versorgung hätten sich die Menschen an den Glauben wie an einen Strohhalm geklammert und die Wallfahrt versprochen.

Eigentlich habe sich an dieser Konstellation nichts verändert, sagt Dippel. Drachen, das heißt Böses, gebe es auch heutzutage genug. Es gebe Situationen, die man alleine durchstehen müsse. Wer da auf seinen Glauben baue und seine Sorgen zu Maria als Fürsprecherin bei Gott trage, der habe es leichter und könne sogar mit dem Tode ganz anders umgehen, denn die Kraft komme aus der Höhe und gebe Halt, damit man nicht ins Straucheln käme. Dippel wünschte den Burgheimern, dass die Wallfahrt noch lange anhalte, damit sie am Ende Sieger über die Drachen blieben. Seit 370 Jahren trügen die Pilger vieles, was sie auf dem Herzen haben, zur Mutter Gottes nach Mauern. Und getröstet, aufgerichtet und mit fröhlichem, erleichtertem Herzen könnten sie wieder von dort weggehen.

Das taten auch die Wallfahrer, die am Dienstag den Rückweg über Rennertshofen, wo es eine Brotzeit zur Stärkung gab, antraten. Dieses Jahr war der Weg sogar um ein gutes Stück kürzer, weil die Wallfahrt erst ab der Nordseite der Bertoldsheimer Donaustufe wegging und die Donaubrücke gesperrt war. Dass sie dann doch, völlig unerwartet, passierbar war, konnten die Organisatoren nicht ahnen. Die nächsten Jahre wird der Weg halt wieder länger.

