23.09.2020

Einzelhandel Neuburg: Neue Geschäfte und ein hartnäckiges Gerücht

Plus In den ehemaligen Kiosk in der Stadtmauer zieht wieder Leben ein und aus einem Friseur- wird ein Weinladen. Und dann ist da noch die Frage: Schließt der Bullinger in Neuburg?

Von Gloria Geissler

In Neuburg tut sich was. In den ein oder anderen Leerstand in der Innenstadt kehrt wieder Leben ein, andere suchen noch einen Nachfolger. Und auch ein Gerücht macht die Runde.

Vino in allen Variationen will Wilfried Greben spätestens ab 1. Oktober in seinem „Weinparadiso“ anbieten. Der 68-Jährige, der seit vielen Jahren im Keller seines Privathauses in Unterstall einen kleinen Weinhandel betrieb, will diesen nun ausbauen und eröffnet dazu im ehemaligen Friseursalon am Oswaldplatz seinen Laden. Greben liebt Wein, besuchte viele Seminar und ist seit 1997 Weinberater. In der Ottheinrichweinstube sollen seine Gäste hervorragende Weine genießen können. Schließlich solle man sich im Weinparadiso nicht fühlen wie im Supermarkt.

Am Oswaldplatz gibt es ab Oktober einen Weinladen. Bild: Gloria Geissler

Nach gut einem Jahr Pause eröffnete die Perlenoase wieder. Nun aber nicht mehr in der Färberstraße, sondern in dem kleinen ehemaligen Kiosk in der Stadtmauer. Dort, unter dem Schloss, gegenüber des „Huba“ hat sich Raphael Maria Stieler ein kleines Atelier eingerichtet. Seine Partnerin Eva Zwack hat sich zurückgezogen. Liebevoll hergerichtet gibt es dort handgefertigten Echtschmuck, Tücher, Taschen und Ledergürtel mit besonderen Schließen. Geöffnet hat die Perlenoase von Donnerstag bis Samstag.

Das "G'schenkpackerl" sucht einen Nachfolger

Der Bekleidungsfilialist "Bonita" schließt derzeit Filialen, so auch die in Neuburg. Einen Nachfolger für den 128 Quadratmeter großen Laden hat Josef Kramer noch nicht gefunden. Es habe einige Anfragen aber noch keine konkreten Interessenten gegeben. Er sucht weiter.

Vor 33 Jahren hat Elli Gutjahr den Deko- und Souvenirladen in der Münchener Straße eröffnet. Die vergangenen 20 Jahren führte ihre Tochter das Geschäft. Sie teilte vor eineinhalb Jahren die Räumlichkeiten, um nebenan den „Auffüllbar“-Laden zu gründen. Doch die Doppelbelastung sei auf Dauer nicht möglich, erklärt Elli Gutjahr, weshalb sie ihrer Tochter im „G’schenkpackerl“ wieder vermehrt unter die Arme griff. Eine Dauerlösung sei das aber nicht, weshalb sie für das „G’schenkpackerl“ einen Nachfolger sucht.

Muss das Modehaus Bullinger in Neuburg schließen?

Seit geraumer Zeit macht in Neuburg das Gerücht die Runde, dass das Modehaus Bullinger seine Pforten schließt. Doch da ist nichts dran, bekräftigt Claudia Stadelmayr. Die Inhaberin weiß selbst nicht, wo das Gerücht herkommt. Vielleicht, weil ihr Vater kürzlich verstorben ist, oder weil über den Sommer kürzere Öffnungszeiten galten. Aber alldem entgegnet sie schmunzelnd: „Ich bin seit 40 Jahren in der Firma und fühle mich mit 58 Jahren auch noch nicht so alt, um aufhören zu müssen.“ Und die Verkürzung der Öffnungszeiten sei kein Novum. Bereits in den vergangenen Jahren schloss das Modegeschäft in den Sommermonaten früher. Ab Oktober gelten nun die regulären Öffnungszeiten, somit ist samstags wieder bis 16 Uhr geöffnet. Die alljährliche Modenschau muss coroanbedingt entfallen. „Das tut mir sehr leid“, sagt Stadelmayr. Sie freut sich aber schon auf den langen Shoppingabend am kommenden Freitag, 2. Oktober, bei dem bis 20 Uhr geshoppt werden kann.

