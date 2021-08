Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Eitensheim: Täter entkommt

Ein vermummter Mann überfällt am Dienstagabend eine Tankstelle in Eitensheim und flüchtet. Die Polizei setzt einen Hubschrauber ein - ohne Erfolg. Es gibt eine Täterbeschreibung.

Am Dienstagabend wurde eine Tankstelle an der Carl-Benz-Straße in Eitensheim durch einen Unbekannten überfallen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos.

Raubüberfall auf Tankstelle in Eitensheim: Mann erbeutet niedrigen vierstelligen Betrag

Kurz vor Geschäftsschluss gegen 23 Uhr hatte der vermummte Mann laut Polizei die Tankstelle betreten, die allein anwesende Kassenkraft mit einer schwarzen Pistole bedroht und sie aufgefordert, die Tageseinnahmen sowie mehrere Schachteln Zigaretten in eine mitgeführte Plastiktüte zu packen. Mit seiner Beute im niedrigen vierstelligen Bereich flüchtete der Täter dann zu Fuß über die Carl-Benz-Straße.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnte der Räuber unerkannt entkommen.

Eitensheim: Nach Überfall auf Tankstelle setzt die Polizei einen Hubschrauber ein

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen noch am Abend übernommen und sucht weiter nach dem Mann, der als „nicht älter als 30 Jahre, circa 1,80 Meter groß und schlank“ beschrieben wird. Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpulli, einer grauen Jogginghose und weißen Nike-Sneakers. Der Täter sprach deutsch.

Eventuelle Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo unter der Telefonnummer 0841/93430 in Verbindung zu setzen. (nr)