vor 56 Min.

Eklat im Neuburger Stadtrat: „Ich lasse mich doch nicht verarschen“

Schaltpläne für die Ampeln in Neuburg führten in der Sitzung des Stadtrats dazu, dass sich ein Gremiumsmitglied im Ton vergreifen sollte.

Plus Michael Wittmair fordert im Neuburger Stadtrat die Schaltpläne der Ampelanlagen. Bislang hat er erst einen von 15. Eine Nachfrage, wo die anderen bleiben, sorgt für Zoff.

Von Manfred Rinke

Am Ende der jüngsten Stadtratssitzung wurde es kurzfristig noch turbulent im Neuburger Kolpingsaal. Auslöser dafür war eine verbale Attacke von Linken-Stadtrat Michael Wittmair gegenüber Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Dafür gab es nicht nur Kopfschütteln im Gremium. Wittmair wurde sogar von einem Stadtratskollegen offiziell für sein Fehlverhalten gerügt. Was war geschehen?

Eklat im Neuburger Stadtrat: Antrag von Michael Wittmair sorgt für Zoff

Auslöser war ein Antrag von Wittmair – übrigens einer von zahlreichen, die er seit Beginn der Legislaturperiode im Rathaus eingereicht hat. Es ging um die Ampelanlagen im Stadtgebiet, für die der Neuling im Stadtrat die Schaltpläne angefordert hat. Bisher habe er, so Wittmair, allerdings erst einen Aktenordner mit den Plänen für die Anlage der umstrittenen Kreuzung Monheimer-/Ingolstädter Straße erhalten.

Das hat offenbar seinen Grund. Wie Ordnungsamtsleiterin Birgit Peter-Fest erklärte, bedeute die Umsetzung des Antrags für alle 15 Ampelanlagen (ohne Fußgängerampeln) einen enormen Aufwand. Weil es die Schaltpläne nicht digital gebe, müsste jede Seite einzeln kopiert werden. Das bedeute im Grunde, so Peter-Fest, für jede Anlage einen Aktenordner voll Papier. Außerdem sei sie der Auffassung gewesen, dass es Wittmair vor allem um diese eine Kreuzung ging.

Wer soll Schaltpläne für Ampelanlagen in Neuburg kopieren?

Daraufhin ergriff OB Bernhard Gmehling das Wort. Er meinte, dass der offenbar sehr große Aufwand für die Verwaltung nicht zu rechtfertigen sei und in keinem Verhältnis stehe. Man sei schließlich nicht die Fotokopieranstalt für Herrn Wittmair. Gerne könne er aber selbst ins Amt kommen, Einsicht in die Schaltpläne nehmen oder sie auch selbst kopieren.

Michael Wittmair kandidierte für Die Linke in Neuburg als Oberbürgermeister. Er scheiterte. Bild: Elisa Glöckner (Archiv)

Damit traf er den Nerv des Linken-Stadtrats. Das sei alles doch nur eine faule Ausrede, die er nicht gelten lasse. „Ich lasse mich doch nicht verarschen und hinters Licht führen“, wurde Wittmair deutlich. Er komme mit einem Stapelscanner ins Amt, dann wäre die Sache gleich erledigt. „Wir sind im 21. Jahrhundert – kommen sie da mal an“, erklärte er dem Rathauschef. Der ging auf den verbalen Angriff aber nicht mehr ein, sondern setzte die Sitzung fort.

Florian Herold springt OB Bernhard Gmehling zur Seite

Stadtratskollege Florian Herold sprang daraufhin dem OB zur Seite und forderte Wittmair auf, sich in diesem Gremium nicht mehr so im Ton zu vergreifen. Das sei ein undemokratisches Verhalten. Wittmair könne ja einen Antrag stellen, dass die Stadtverwaltung technisch so ausgestattet werde, um seinen Ampel-Antrag ohne Belastung über Gebühr ausführen zu können. Im Stadtrat jedenfalls sollte ein anderer Ton untereinander herrschen.

Einen Kommentar hierzu lesen Sie hier: Stadträte im Wahlkampfmodus: Wo ist das Miteinander in Neuburg?

Lesen Sie auch:

Themen folgen