Elektro-Zeitalter bei Audi: So geht es für die Mitarbeiter weiter

Plus Betriebsratschef Mosch sieht Audi auf einem guten Weg. Zwar fallen 9500 Stellen weg - aber ohne Kündigungen. Die Mitarbeiter sollen fit gemacht werden für den Bau von Elektroautos in Ingolstadt.

Seit kurz vor Weihnachten ist klar: Audi wird in den kommenden Jahren an seinen deutschen Standorten 9500 Stellen abbauen – ohne Kündigungen. Auch wenn im Gegenzug in den kommenden fünf Jahren 2000 neue in den Bereichen E-Mobilität, Software und Batteriefertigung entstehen werden – eine Lücke wird bleiben.

Audi-Gesamtbetriebsratsvorsitzender Peter Mosch

Peter Mosch: "Wir haben sehr lange um diesen Vertrag gerungen."

Einer, der an entscheidender Stelle dabei war, als das Paket namens Audi.Zukunft zwischen Unternehmen und Betriebsrat geschnürt worden war, ist Betriebsratsvorsitzender Peter Mosch. Er spricht von einem „guten Kompromiss“, schließlich war im Gegenzug auch die Beschäftigungsgarantie der Audi-Mitarbeiter bis 2029 verlängert worden. „Wir haben sehr lange gerungen um diesen Vertrag“, sagt Mosch. „Es ist ein Rahmenwerk für die kommenden zehn Jahre.“ Zwei Dinge sollte er berücksichtigen: Wirtschaftlichkeit und soziale Sicherheit.

Die Richtung ist nun vorgegeben, doch was bedeutet das für den Standort Ingolstadt mit seinen gut 44.000 Mitarbeitern? Wann werden Entscheidungen getroffen zum Stellenabbau, zu Vorruhestandsregelungen oder zur Qualifizierung der Mitarbeiter, damit sie fit gemacht werden für die Elektromobilität?

Von einer Schichtstreichung bei Audi in Ingolstadt sind 1250 Mitarbeiter betroffen

Bereits zum 31. März wird eine Schicht der B-Linie in Ingolstadt gestrichen, „so sozialverträglich wie möglich“, sagt Mosch, sollen die betroffenen rund 1250 Mitarbeiter auf anderen Arbeitsplätzen eingesetzt werden. Das bedeutet: andere Linie, aber gleicher Schichtrhythmus. Bereits im vergangenen Jahr wurde eine Nachtschicht gestrichen. Weitere Schichten stehen laut Mosch aktuell aber nicht vor dem Aus. Genauso wenig sei momentan Kurzarbeit am Standort Ingolstadt ein Thema.

Abfindung oder Altersteilzeit: Wie geht es mit den Mitarbeitern weiter?

In spätestens drei Wochen soll dann auch klar sein, unter welchen Bedingungen Audi-Mitarbeiter vorzeitig in Rente gehen können. Herantreten will man zunächst an „rentennahe Jahrgänge“, möglicherweise in Anlehnung an die bereits vorhandenen Regelungen zur Altersteilzeit, die mit 58 Jahren beginnen, erklärt Mosch.

Erst, wenn feststeht, wie viele Mitarbeiter sich für den Vorruhestand entscheiden, Abfindungen in Anspruch nehmen oder Altersteilzeitmodelle nutzen, betont Mosch, könne auch abgesehen werden, wie sich die geplanten Stellenkürzungen auf die deutschen Standorte verteilen werden.

2000 neue Arbeitsplätze entstehen auf dem IN-Campus in Ingolstadt

Gleiches gilt für die Ansiedlung der 2000 neuen Stellen. Viele dieser Mitarbeiter werden wohl aber auf dem IN-Campus auf dem ehemaligen Raffineriegelände im Süden der Stadt gleich neben dem Fußballstadion arbeiten, einem Joint Venture zwischen Stadt Ingolstadt und Audi. Gerade werden Teile des Geländes von Altlasten befreit, in nicht-kontaminierten Bereichen entstehen bereits erste Gebäude. Audi-Mitarbeiter sollen dort an Zukunftstechnologien forschen, die Digitalisierung des Fahrens vorantreiben und die entsprechende Technik gleich mitentwickeln.

Von den neuen Stellen, betont Mosch, sollen aber nicht nur hochqualifizierte Ingenieure und Software-Entwickler profitieren. Gerade für die Batteriemontage, für die der Standort Ingolstadt nach Unternehmensangaben gerade vorbereitet wird, können Mitarbeiter aus der Produktion qualifiziert werden. In einigen Jahren könnte die Herstellung von Batterien „in die 100.000e gehen“, so Mosch. Für jedes in Ingolstadt produzierte E-Auto soll auch gleich die Batterie – irgendwann auch schon ab der Zelle selbst – vor Ort produziert werden, erhofft sich der Betriebsratschef. Denn noch sind die Autohersteller abhängig von Zulieferer aus Asien.

Irgendwann soll die komplette Batterie in Ingolstadt gefertigt werden

Viele Millionen Euro wird Audi deshalb in die Qualifizierung seiner Mitarbeiter investieren. Sie sollen sich weiterbilden und sich rüsten für die Elektromobilität. Entsprechende Angebote soll es bei der Audi-Akademie und an der Technischen Hochschule (THI) geben. Mit der Beschäftigungsgarantie im Hintergrund könnten die Mitarbeiter entsprechende Angebote ohne Sorge um den Arbeitsplatz nutzen: „Uns ist sehr wichtig, dass keiner Angst haben muss“, betont Peter Mosch.

Trotz des Blicks in die Zukunft wird Audi immer wieder von der Vergangenheit eingeholt. Noch im Herbst dieses Jahr könnte sich der ehemalige Audi-Chef Rupert Stadler wegen des Dieselskandals vor Gericht verantworten müssen. Im Juli 2019 war Anklage gegen ihn wegen Betrugs, mittelbarer Falschbeurkundung sowie strafbarer Werbung erhoben worden. Sollte das Landgericht die Anklage zulassen, dann kommt es in München zum Prozess gegen Stadler und drei weitere Beschuldigte. Stadlers Anwälte können noch bis Ende Februar Stellung nehmen zur Anklage der Münchner Staatsanwaltschaft.