Elf Freunde aus dem Donaumoos erleben ein unvergleichliches Spieltagserlebnis

Wer am vergangenen Freitagabend durch Karlshuld spazierte, der konnte viele Männer in Lederhosen und Frauen im Dirndl beobachten. Schließlich war Volksfest in Karlshuld.

Von Daniel Weigl

Eine elfköpfige Gruppe passte optisch nicht in dieses Bild. FC Ingolstadt-Mütze statt Trachtenhut, schwarz-roter FCI-Schal statt Dirndl-Kette. Die Stimmung war bei den Fußball-Fans aber mindestens genauso gut wie im Bierzelt. Schließlich hatte Anton Weggler aus Karlshuld bei der Aktion „Dein Spieltagstagserlebnis“ der Neuburger Rundschau und des FC Ingolstadt gewonnen. So durften er und zehn weitere Freunde und Bekannte einen unvergesslichen Abend im Audi-Sportpark erleben. Schon beim ersten Mal hatte sich Weggler beworben, nun beim Spiel gegen Dynamo Dresden hat es geklappt.

Seine Freunde aus Karlshuld, Neuburg und Umgebung waren sichtlich dankbar. „Wenn du uns jedes Mal mitnimmst, dann kannst du öfters an solchen Gewinnspielen teilnehmen“, war der einstimmige Tenor der Karlshulder Reisegruppe. So ging es also schon gut gelaunt im FC Ingolstadt Bus direkt vor das Stadion. Dort wartete bereits die erste Überraschung auf die Gewinner. Thorsten Brieger, Stefan Jahn und Bettina Bayerlein vom FC Ingolstadt stiegen in den Bus und machten einen ersten Stimmungstest. „Toooooooooooor für den FC Ingolstadt. Torschütze unsere Nummer 10 Sonny...“ teste Bettina Bayerlein in Stadionsprecher-Manier das Fachwissen der Gewinner. „...Kittel“ riefen diese gekonnt. Test bestanden, bilanzierte Bettina Bayerlein ohne in diesem Moment zu erahnen, tatsächlich den richtigen Torschützen des 1:0 vorhergesagt zu haben. Eben dieser Sonny Kittel sorgte in der 47. Spielminute für einen großen Jubelschrei auf den Tribünen . Natürlich auch bei den elf Freunden aus dem Donaumoos. In der ersten Halbzeit, sah dies noch etwas anders aus, wurde doch fleißig diskutiert. „Die sind viel zu passiv“, schimpfte Willi Mayer. „Ach, die Dresdener hatten doch bis jetzt gar keine Chance“, hielt Achim Spranzel dagegen. Für Dauerkartenbesitzer Spranzel war das Spieltagserlebnis tatsächlich ein besonderes Ereignis, drückt er doch sonst seinem FCI seit über zehn Jahren in Block P die Daumen. „Es war schon super mit dem FCI-Bus anzureisen und das Spiel mal von einem anderen Platz aus zu sehen. Jetzt muss nur noch ein Dreier her“, erklärt Spranzel. Er und seine zehn Begleiter wurden schließlich erhört und für ihr pausenloses Anfeuern auf der Tribüne belohnt. Bis zum Ende fieberten die Gewinner mit und waren umso glücklicher als Schiedsrichter Daniel Schlager abpfiff. „Das Spiel war spannend und der FCI hat gewonnen. Was will man mehr?“, fragte ein glücklicher Anton Weggler. „Vielleicht eine Brotzeit“, antwortete Matthias Schmid, Regionalverlagsleiter Nord der Augsburger Allgemeine und lud die elf Gewinner in das Herrnbräu Bräustüberl „zur Sudpfanne“ ein.