17:57 Uhr

Elias repräsentiert bald Deutschland

Der 16-jährige Elias Ekinci wurde vom Bundestagsabgeordneten Reinhard Brandl für ein Patenschaftsprogramm ausgewählt. Deshalb darf er für ein Jahr eine Schule in den USA besuchen.

Im Rahmen eines transatlantischen Patenschafts-Programms darf Elias Ekinci für ein Jahr an eine Schule in den USA gehen. Wie es dazu kam und was ihn erwartet.

Von Laura Freilinger

Als Elias Ekinci eines Abends nach Hause kommt, will er eigentlich nur noch in sein Bett. Auf einmal steht seine Mutter vor ihm. Sie hält ihm das Telefon hin und lächelt. Als Elias hineinspricht, kann er es kaum glauben: Bundestagsabgeordneter Reinhard Brandl erklärt ihm –nachts um zehn Uhr – ihn ausgewählt zu haben. Jetzt ist er Teil des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) und wird ein Jahr in den USA verbringen. Es basiert auf gemeinsamen politischen und kulturellen Werten und fördert die internationale Freundschaft der Staaten.

„Ich habe mich natürlich richtig gefreut“, erzählt der 16-Jährige. Gerade in Zeiten von Präsidenten wie Trump findet er es wichtig, den internationalen Dialog zu fördern.

Elias bewarb sich bereits Anfang Juni letzten Jahres auf das Stipendium. Auch seine Schwester reiste durch das PPP bereits vor einigen Jahren in die USA und weckte sein Interesse für das Angebot. Voraussetzung sind akzeptable Schulleistungen und ehrenamtliches Engagement. Als Tutorensprecher und Mitglied der Schülermitverantwortung sowie Klassensprecher am Descartes-Gymnasium konnte Elias also überzeugen.

Ebenso achtet die Organisation auf die Persönlichkeit der Anwärter. In einer zweiten kleinen Bewerbungsrunde mussten die potenziellen Stipendiaten verschiedene Fragen beantworten. „Diese waren teils sehr persönlich“, erzählt Elias. „Ich sollte zum Beispiel von einem prägenden Moment in meinem Leben berichten. Eine andere Frage ging über eine Person, die mich beeindruckt.“

Elias wurde zu einem Assessment-Center nach München eingeladen

Wer auch diese Runde geschafft hat, wurde zu einem Assessment-Center nach München eingeladen. Wie bei einem echten Bewerbungsgespräch im Berufsleben sollten die Jugendlichen über Konfliktsituationen diskutieren und Gruppengespräche führen. Im Vordergrund stand auch die Frage, wie sie Deutschland repräsentieren sollen. In einem Einzelgespräch wurde Elias schließlich noch auf Englisch gefragt, wie sein perfekter Samstag ablaufen würde.

Die Bestätigung durch den Anruf bekam der Neuburger dann schließlich im Februar, vier Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens. Auf den Vorbereitungstagen in Mühlhausen lernte er bereits die Hälfte der deutschlandweit 200 Stipendiaten kennen. „Interessant waren auch die Informationen und Tipps einer ehemaligen Deutschen, die nach Florida ausgewandert ist. Sie erklärte uns die Eigenheiten der Amerikaner und wies uns auf mögliche Missverständnisse hin“, erzählt er.

Bundestagsabgeordneter Reinhard Brandl ist für Elias ein Glücksbringer

Am vergangenen Dienstag lernte Elias Ekinci seinen Glücksbringer kennen: Reinhard Brandl lud ihn gemeinsam mit einer Ingolstädter Stipendiatin in das Café Moritz in Ingolstadt ein, um über das Programm weiter zu sprechen. „Er war einfach cool drauf“, findet Elias. „Er wusste viel über uns und hat unsere Bewerbungen wohl sehr genau angesehen.“ Brandl habe betont, dass ihm das Programm am Herzen liege. Vor dem Aufeinandertreffen mit dem Bundestagsabgeordneten sei er schon nervös gewesen, gibt er zu. „Die deutsch-französische Freundschaft ist teils auch durch Schüleraustausche entstanden“, hebt Elias hervor.

Wann Elias sich verabschieden wird, steht aber noch nicht fest. Die ersten Stipendiaten sind bereits in den USA. Aufgrund eines großen Mangels an Gastfamilien muss er sich allerdings noch etwas gedulden. Spätestens Mitte September wird er aber in einer sogenannten „Welcome Family“ aufgenommen werden und eine örtliche Schule besuchen. Nach mindestens zehn Monaten Aufenthalt wird er zurückkehren und auf den Nachbereitungstagen Berlin besuchen.

Das Patenschafts-Programm finanziert den Jugendlichen sowohl den Flug als auch Visum, Versicherung, Organisation und Betreuung. Für private Reisen und Taschengeld müssen die Teilnehmer selbst sorgen. So steht einer spannenden Reise voller neuer Eindrücke nichts mehr im Weg.

Themen Folgen