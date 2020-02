19:19 Uhr

Energiesparmesse: Am Wochenende informieren 21 Aussteller

Samstag und Sonntag, 8. und 9. Februar, geht die Energiesparmesse über die Bühne. Auch Schüler stellen ihre Ideen zum Energiesparen vor.

Von Manfred Dittenhofer

Wenn das mal kein Zeichen ist. Audi richtet sich gerade in Richtung E-Mobilität aus. Da passt es doch gut, dass heuer die Energiesparmesse „Clever bauen“ im driving experience center stattfindet.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wird kräftig gebaut. Und die Energieeffizienz steht dabei im Mittelpunkt. Ob den Bauverordnungen geschuldet oder weil man einfach nachhaltiger in den eigenen vier Wänden leben möchte. Bauherren und Sanierer erkundigen sich nach Baustoffen und Dämmmaterial, wollen ihren Strom selbst herstellen oder möchten einfach mehr Behaglichkeit beim Wohnen.

Energiesprechstunde für die Besucher der Energiesparmesse

Los geht es am Samstag, 8. Februar, um 10 Uhr. Um 14 Uhr wird die Messe dann offiziell mit den Festreden eröffnet. Auf zwei Ebenen und auf einer Freifläche bieten 21 Aussteller alles rund um energiesparendes Bauen, Sanieren, Wohnen. Auch die Mobilität kommt nicht zu kurz. Dazu können Messebesucher kostenlos die Energiesprechstunden nutzen.

Bereits am Samstagmorgen um 10 Uhr präsentieren die Schüler der FOS/BOS Neuburg ihre Energiesparprojekte. Im Rahmen des Technologieunterrichts erarbeiteten 75 Schüler der technischen Ausbildungsrichtung pfiffige Ideen zum Energiesparen. Sie stellten sich die Frage, wie sich Energie einsparen, gewinnen oder speichern lässt. Die jungen Tüftler zeigen ihre Ergebnisse und informieren in Vorträgen.

Schüler der Neuburger FOS/BOS zeigen ihre Projekte

In diesem Jahr steht bei vielen Arbeiten die Nutzung des Elements Wasser im Fokus. So wurde untersucht, ob sich eine Boje dazu benutzen lässt, Energie aus den Schaukelbewegungen der Wellen zu gewinnen oder sich dazu eventuell ähnlich einem Wasserkraftwerk ein im Fallrohr der Regenrinne eingebautes Wasserrad eignet. Ein anderes Team untersucht chemische Prozesse, um Energie zu erzeugen. So könnte die Kristallisationswärme von Salzen dazu genutzt werden, um den Kaffee in Bechern lang warm zu halten. Spannend ist für ein Team die Idee, Piezoplatten unter die Straßenoberfläche einzubauen, die den Strom erzeugen, um den vorbeifahrenden Fahrzeugen die Umgebung zu erhellen. So könnte es möglich sein, die Straßenbeleuchtung nur bei Bedarf anzuknipsen.

Im Stundentakt erfolgen Vorträge zu Themen, die Bauherren und Sanierer interessieren dürften: Von der Finanzierung bis zu möglichen Fördertöpfen. Von der Stromerzeugung für den Eigengebrauch bis zur perfekten Heizung. Außerdem werden unter dem Motto „Energiewende in Bürgerhand“ Beteiligungsmodelle vorgestellt.

Energiesparmesse wird vom Verein „Energie effizient einsetzen“ organisiert

Veranstaltet wird die Energiesparmesse vom Verein „Energie effizient einsetzen“, kurz „eee“. Mit der Energiesparmesse bieten die Vereinsmitglieder - alles Unternehmen aus der Region, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben - einen breiten Überblick über die derzeitigen Einsparmöglichkeiten bei der Energieerzeugung und Speicherung. Die Aussteller treten dabei nicht gegeneinander, sondern in den unterschiedlichen Gewerken und Angeboten miteinander an.

Die Messe öffnet am Samstag und am Sonntag, 8. und 9. Februar, ihre Pforten jeweils von 10 bis 17 Uhr. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.e-e-e.eu. Will man die kostenlose Energiesprechstunde nutzen, sollte man sich unter der Telefonnummer 08431/644048 anmelden.

