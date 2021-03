vor 2 Min.

Engagierte Senioren gesucht

Wer will in den Neuburger Seniorenbeirat?

Zum Beginn des Jahres 2021 stand turnusgemäß die Neubenennung der Mitglieder des Seniorenbeirats an. Aufgrund von Satzungsänderungen wurde die Benennung nochmals zurückgestellt. Aufgrund der Änderung ist der Zugang nun für Gemeindebürger, die das 60. Lebensjahr vollendet haben oder sich bereits im (Vor-) Ruhestand befinden, möglich. Eventuelle Ausschlusskriterien oder nähere Informationen werden Interessenten bei einem Telefongespräch mitgeteilt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Neuburg. Bei Fragen, Interesse an der Mitarbeit, oder falls man jemanden vorschlagen will, kann man sich unter Telefon 08431/55214 bei Julia Klier von der Stadtverwaltung Neuburg melden. Meldungen werden bis zum 20. März entgegengenommen. (nr)