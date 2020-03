vor 22 Min.

Engagiertes und kompetentes Feuerwehrteam

Feuerwehr Ehekirchen zog eine eindrucksvolle Jahresbilanz. Bei den Ehrungen stach eine besonders hervor

Von Doris Bednarz

Anlässlich der diesjährigen Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ehekirchen wurde Franz Höppler das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst verliehen. Ebenfalls geehrt wurden die Übungsbesten Martin Krammer, Jochen Habermayr, Michael Appel, Julian Karmann, Johannes, Herbert und Stephan Feigl sowie Maximilian Mayer, die für ihren Einsatz einen Essensgutschein erhielten.

2. Vorsitzender Thomas Graf erinnerte in seinem Jahresrückblick an die gesellschaftlichen Veranstaltungen des vergangenen Vereinsjahres, zu denen neben dem traditionellen Steckerlfisch-Verkauf am Karfreitag auch wieder die Beteiligung am Ferienprogramm für die zu Hause gebliebenen Kinder zählten. Im April nahmen sie mehrere Kilogramm Leberkäse in Empfang, die die Feuerwehr bei der „Nullinger-Lebakaas-Challenge“ des Radio-Senders Antenne Bayern gewonnen hatte. Die Feuerwehrleute besuchten im Mai die Floriansmesse in Weidorf. Ein besonderer Termin war der Familientag am 19. Oktober, der sich zu einem Besuchermagnet entwickelte. Die Feuerwehr zählt 354 Mitglieder, davon 42 Damen und 65 Aktive.

„Von unseren 65 Aktiven sind 29 Feuerwehrleute zwischen 18 und 30 Jahre“, berichtete Kommandant Stefan Marb, der außerdem über die Einsätze und Übungen des vergangenen Jahres informierte. Den ersten Einsatz absolvierten 22 Mann in Inzell. Insgesamt 1582 Stunden schaufelten sie beim Schneechaos im Januar 2019 die weiße Last von den Häusern. Darüber hinaus absolvierte die Wehr 2505 Einsatzstunden bei 163 Einsätzen, darunter waren zwölf technische Hilfeleistungen, zwei ABC- und acht Brandeinsätze, fünf Sicherheitswachen, und 136 Mal rückten die Sanitäter vor Ort aus.

Insgesamt 1147 Ausbildungsstunden leisteten die Ehekirchener Feuerwehrleute. Bei den Übungsabenden verbesserten die Feuerwehrler durch praxisnahe Übungen ihr Wissen. Die Kameraden besuchten THL-Seminare, ein Fahrsicherheitstraining, Motorsägenkurse, Gefahrgutschulungen, Atemschutzlehrgänge, Strahlenschutz-Standardschulungen und die Modulare Truppausbildung. 24 von ihnen absolvierten die Leistungsprüfung. Im Kindergarten Walda und der Biogas-Anlage Schainbach fanden Großübungen statt.

Für das neue Jahr stehen bereits mehrere Aktionen auf dem Programm. Geplant sind Feuerwehrfitness-Abzeichen, Atemschutz- und Leistungsprüfungen und eine Großübung in der Ehekirchener Schule. Außerdem braucht die Feuerwehr ein neues Einsatzfahrzeug, nachdem der LF 8 bereits 26 Jahre alt ist und ausgemustert werden soll.

Jugendwart Manuel Bolzer hat im Moment 19 Jugendliche unter seinen Fittichen. Er bedankte sich bei Magdalena Schmidt und Julian Karmann, die ihm tatkräftig zur Seite stünden. Er berichtete von den 19 Übungen und der Leistungsprüfung. Den Kreisjugendfeuerwehrtag in Rennertshofen absolvierten die Teilnehmer mit einem 9. Platz.

Atemschutzbeauftragter Markus Stegmair hofft, dass er seine 24 Mann starke Atemschutzträgertruppe bis Ende des Jahres auf 26 ausbauen kann. 19 Atemschutzträger besuchten im März die sogenannte „Kriechstrecke“ in Neuburg und zusätzliche Übungen bei FeuRex in Oberhausen, im Brandübungscontainer Karlshuld und der Tankanlage in Weichering. Ein Drei-Tages-Lehrgang „Dekon P“ fand in Geretsried statt.

Sanitäter-vor-Ort-Beauftragter Herbert Feigl erinnerte an die 136 Einsätze, die von 13 SanVOs gemeistert wurden. Drei neue Mitglieder werden 2020 einen Grundlehrgang machen. Die Sanitäter vor Ort sind in wenigen Minuten am Einsatzort, während der Rettungswagen von Pöttmes rund zehn Minuten und aus Neuburg 20 Minuten braucht.

„Dank und Anerkennung für 163 Einsätze“ sprach Bürgermeister Günter Gamisch allen Feuerwehrmännern aus, die ihre Freizeit und ihre Gesundheit in den Dienst der Bevölkerung stellen. Er attestierte den Feuerwehrleuten einen „guten und hohen Ausbildungsstand“ und sicherte für das neue Einsatzfahrzeug die Unterstützung der Gemeinde zu. Kreisbrandinspektor Peter Mayer übermittelte die Grüße der Landkreisinspektion und appellierte an seine Kameraden, die Heißausbildung in Karlshuld zu nutzen.

