Enghuber bleibt der starke Mann der CSU

Zuerst erfuhr Matthias Enghuber (von rechts) Gratulationen zur Wiederwahl. Weiter überreichte der CSU-Ortsvorsitzende zusammen mit Bezirksrätin Martina Baur, Peter Segeth, Michaela Heckl-Stadler und Benjamin Machel (links) an OB Bernhard Gmehling die Ehrenurkunde für die 20-jährige Mitgliedschaft.

Die CSU Neuburg wählt Matthias Enghuber beinahe einstimmig in seine dritte Amtsperiode als Ortsvorsitzender. Bleibt Alfred Lengler Kreisvorsitzender?

Von Xaver Habermeier

Dass hinter jedem starken CSU-Ortsverband eine starke Führungskraft steht, klingt abgedroschen. Aber im Fall von Matthias Enghuber ist das der Fall. Der 34-Jährige ist in die Partei von klein auf über die JU hineingewachsen und führt die Neuburger CSU seit 2015. Das wird er auch in der kommenden Periode (zwei Jahre). Denn die Mitgliederversammlung in der Rennbahn war mit seiner Wiederwahl ein Heimspiel und reine Formsache. Mit 70 Stimmen (von 72) geht der junge Politiker als Ortsvorsitzender in die dritte Amtszeit.

Matthias Enghuber strahlte am Dienstagabend rundum Zufriedenheit aus. Die Mitgliederentwicklung, aktuell 280, zeigt leicht nach oben. Und dass der Vorsitzende ein eingespieltes Team hinter sich hat, zeigten die umfangreichen Wahlen (siehe Infokasten). Neben drei gleichberechtigten stellvertretenden Ortsvorsitzenden, einem Kassier und dem Schriftführer galt es, 13 Beisitzer zu wählen, weiter 28 Delegierte in die Kreisvertreterversammlung und zusätzlich die gleiche Anzahl an Ersatzdelegierten anzukreuzen. Der Vorsitzende rührte kräftig die Werbetrommel für die eigene Politriege.

Mitgliederversammlung: Die CSU Neuburg steht finanziell gut da

Dass diese finanziell auf gesunden Beinen steht, zeigte der Bericht des Schatzmeisters Roland Habermeier. Anschließend konnte Enghuber in seinem Jahresreport auf eine Vielzahl von informativen sowie gesellschaftlichen Veranstaltungen hinweisen. Der Benefizball „Schwarz ist Trumpf“ oder das Schafkopfturnier zählen ebenso dazu wie der Besuch von Ministerpräsident Markus Söder. Weiter berichtete der Redner von seinem Mitwirken im Landtag als Mitglied des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport, Arbeit, Soziales, Jugend und Familie sowie in weiteren parlamentarischen Funktionen.

Und eines vorweg: Die Frage, ob der CSU-Kreisvorsitzende Alfred Lengler in dieser Position weitermacht, konnte Matthias Enghuber noch nicht beantworten. „Ich würde mich freuen, wenn er sich wieder zur Verfügung stellt“, sagt er. Die Versammlung hätte sich wenige Wochen vor der Wahl des CSU-Kreisvorstands eine klare Aussage gewünscht, aber diese gibt es noch nicht und Lengler war bei dem Treffen in Neuburg nicht dabei.

Was in Neuburg mit Blick auf die Kommunalwahlen im März 2020 bewegt, ist die Frage nach der künftigen Zusammensetzung des Stadtrats. Denn ob es im kommenden Jahr nun 30 oder 40 Stadträte gibt, das hängt davon ab, ob Neuburg die 30.000-Einwohner-Marke überschreitet. Auf diese Entwicklung blickt auch OB Bernhard Gmehling gespannt. Daneben wünscht er sich vom Stadtrat Einigkeit, vor allen bei wichtigen Planungen wie dem TH-Campus. Für die CSU-Mitglieder unbestritten ist, dass Neuburg eine zweite Donaubrücke samt Ortsumgehung braucht. Dazu berichtete Gmehling von der Umweltverträglichkeitsprüfung, deren Ergebnis mitentscheidend für einen möglichen Standort des Projektes sein wird. Weiter positiv herausgehoben hatte Gmehling die neuen Bauplätze in der Stadt und den Stadtteilen sowie die Wirtschaftsförderung.

Mitgliederversammlung: CSU Neuburg will vom Landestrend nichts wissen

Dann blickte der OB 17 Jahre zurück auf den Beginn seiner Amtszeit, als die Schulden der Stadt auf 27 Millionen Euro angestiegen waren. „Heute sind die Schulden auf 23,4 Millionen Euro gesunken, obwohl wir 180 Millionen Euro investiert haben“, so das Stadtoberhaupt. Die Wirtschaftsförderung hatte auch die CSU-Bezirksrätin Martina Baur in ihrem Grußwort im Fokus. Vom schlechten Landestrend ihrer Mutterpartei will Baur nichts wissen. Noch dazu sei sie glücklich darüber, das Direktmandat errungen zu haben. Das Schlusswort des Abends hatte Matthias Enghuber, der sich einen lebendigen Ortsverband wünscht, der viele politische Akzente setzt.

Abschließend gab es noch Ehrungen. Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Dirk Zickora, Karl Schad, Manfred Enzersberger, Andreas Strehle, Birgitt Peter-Fest und Peter Schreier. Für 20 Jahre: Bernhard Gmehling, Harald Rützel und Hans Kappler, für 30 Jahre: Barbara Thumann, Henriette Mischka, Fritz Stephan, Karl Habermeyer, Peter Segeth, Dieter Pfaff, Klaus Eisenhofer, Erwin Faller, Reinhard Köhler, Brigitte Bößhenz und Peter Fichtl.

So hat die CSU Neuburg gewählt

Ortsvorsitzender: Matthias Enghuber

Stellvertretende Ortsvorsitzende: Michaela Heckl-Stadler, Benjamin Machel, Peter Segeth

Schatzmeister: Roland Habermeier

Schriftführer: Klaus Lindner

Beisitzer: Julia Abspacher, Christian Braun, Manfred Enzersberger, Maximilian Götz, Sylvia Grychtol, Otto Heckl, Gabriele Kaps, Paul Leikam, Sebastian Mahr, Peter Maul, Alexandra Plenk, Doris Stöckl, Daniel Weidmann.



