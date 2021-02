vor 9 Min.

Englischer Garten in Neuburg: „TSV-Weg“ wird wieder geöffnet

Bis hierher und nicht weiter: Noch ist der „TSV-Weg“ im Englischen Garten in Neuburg blockiert. In den nächsten Tagen sollen die Hindernisse beseitigt werden.

Plus Barrieren im Englischen Garten haben zuletzt für Ärger gesorgt. Die Stadt Neuburg und der Wittelsbacher Ausgleichsfonds finden beim „Waldgipfel“ nun einen Kompromiss.

Von Winfried Rein

Der Englische Garten in Neuburg wird für Spaziergänger und Sportler wieder weitgehend zugänglich und der Weg zwischen TSV-Platz und Hallenbad soll bald geöffnet werden. Das heißt, die Baumbarrieren verschwinden, außerdem lässt der Waldbesitzer die tiefen Furchen des Harvesters beseitigen. Das ist das Ergebnis des „Waldgipfels“ am Montag im Neuburger Rathaus.

Neuburg: So geht es mit dem Englischen Garten weiter

Der nördliche Weg in Dammnähe bleibt weiterhin gesperrt und samt Umgriff als Naturbiotop sich selbst überlassen. „Dieser Verzicht ist vertretbar, dafür kann man den Dammnebenweg nutzen“, erklärte OB Bernhard Gmehling in einer Pressekonferenz nach dem „Gipfel“. Der OB hatte dazu als Vermittler eingeladen. Neben ihm nahmen WAF-Forstdirektor Peter Niggemeyer, Naturschutzbeauftragter Siegfried Geißler, Pressesprecher Bernhard Mahler, Rechtsdirektor Ralf Rick, Stadtrat Norbert Mages und die stellvertretende Landrätin Sabine Schneider teil.

Der gefundene Kompromiss entspricht dem „Hornung-Plan“. Der Förster und Stadtrat hatte von Beginn an gesagt, dass man für einen Naturschutz-Ausgleich nicht beliebte Spazierwege sperren müsse. Entlang des TSV-Weges steht etwa ein Dutzend kranker Biotopbäume mit Fledermaus- oder Spechtlöchern. Sie werden jetzt gefällt, einige dürfen als Torso stehen bleiben. Außerdem kommen die quer gelegten Stämme und Baumkronen weg. „Ich gehe davon aus, dass das zügig noch im Februar abgearbeitet wird“, hofft Alfred Hornung. Am Mittwoch legen die Beteiligten vor Ort die Maßnahmen der Verkehrssicherung fest. Die Wegesicherung und die Kosten teilen sich Stadt und WAF.

Englischer Garten in Neuburg: Verständnis für Proteste

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling zeigt sowohl Verständnis für die Proteste der Bevölkerung als auch für die Belange des Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF) als Waldbesitzer. „Der WAF trägt Verantwortung, weil er haftet“, so OB Gmehling, deshalb müsse er besonders die Wege im Blick behalten. Bei Kontrolle und Ausschnitt im Englischen Garten hilft auch die Stadtgärtnerei.

Viel Holz liegt im Englischen Garten östlich des TSV-Platzes. Es handelt sich hauptsächlich um Eschen. Die Furchen des Harvesters lässt der WAF beseitigen. Bild: Winfried Rein

Bei der Holzentnahme östlich des TSV-Geländes seien vorwiegend Eschen und nur in Einzelfällen Buchen „und eine Eiche“ gefällt worden, so Alfred Hornung. Nachdem aber das Eschentriebsterben vermutlich weitergehe, sei auch in Zukunft mit der Fällung angeschlagener Bäume im Englischen Garten zu rechnen. „Das wird andere Bereiche betreffen“, so der Oberbürgermeister, „und wir werden dazu im Vorfeld eine Expertengruppe zusammenholen und darüber informieren.“ Das erhöhe die Akzeptanz „und kann Naturschutz und Erholungsfunktion besser zusammenbringen“, meint Kreis-Naturschutzreferent Siegfried Geißler.

Neuburg: Keine Betretungsverbote im Englischen Garten

Flächige Betretungsverbote im Englischen Garten gibt es nicht. Wer den Wald betritt, tut es auf eigene Gefahr. „Aber es ist kein Quadratmeter Wald gesperrt“, betont Förster Alfred Hornung. An einen Erwerb des stadtnahen Auwaldes, der gleichzeitig im FFH-Gebiet liegt, denke die Stadt derzeit nicht, so OB Bernhard Gmehling. Der Englische Garten umfasst etwa 65 bis 70 Hektar, der zum Biotop erklärte Bereich nimmt etwa sechs Hektar ein.

