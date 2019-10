00:32 Uhr

Enrico Rava beim Jazz im Audi Forum

Wer sonst noch in Ingolstadt auftritt

Das Audi Forum Ingolstadt präsentiert sich wieder gemeinsam mit dem Birdland Jazz Club Neuburg als Veranstalter von Konzerten mit regionalen und internationalen Musikern. Am Donnerstag, 10. Oktober, wird das Audi Forum zur Bühne für einen Jubilar. Auf seiner Tournee anlässlich seines 80. Geburtstags macht der italienische Trompeter Enrico Rava Halt in Ingolstadt.

Enrico Rava steht seit mehr als einem halben Jahrhundert auf der Bühne. Er hat in New York gespielt und setzte dort gemeinsam mit Künstlern wie Cecil Taylor Maßstäbe für die Avantgarde. Anschließend führte ihn sein Weg weiter nach Buenos Aires, und als gefeierter Musiker kehrte er zurück in seine italienische Heimat. Am 20. August feierte der weltbekannte Trompeter seinen 80. Geburtstag. Seine Erfahrungen teilt Rava jetzt mit dem Publikum in Ingolstadt. Sechs befreundete junge Musiker begleiten ihn, wenn er seine Songs neu interpretiert: Posaunist Gianluca Petrella steht Rava seit Jahren zur Seite. Hinzu kommen der Pianist Giovanni Guidi, Bassist Gabriele Evangelista, Drummer Enrico Morello und Francesco Diodati an der Gitarre. Das Konzert findet im Rahmen des 9. Birdland Radio Jazz Festivals in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk statt.

Danach geht es beim Jazz im Audi Forum wie folgt weiter: Mit ihrem neuen Programm ist die Allotria Jazz Band am Donnerstag, 7. November, zu Gast. Die Gruppe tritt seit fast 50 Jahren auf und hat sich von einer Hausband im gleichnamigen Münchner Jazzlokal „Allotria“ zu einer eigenständigen Formation entwickelt. Ihre Mischung aus Dixieland und Swing hat die Band um Leader Rainer Sander auf Tourneen bis in die USA und nach Kanada geführt. Zum Jahresabschluss erwartet das Publikum im Audi Forum am Donnerstag, 5. Dezember, die Django Reinhardt Night mit zwei Formationen und ihren ganz persönlichen Interpretationen des Sinti Swing. Das Grappelli Tribute Trio huldigt mit seiner Musik dem französischen Jazz-Violinisten Stéphane Grappelli. Dabei greifen die Musiker auf das Repertoire zurück, mit dem Grappelli und Gitarrist Django Reinhardt im „Quintett du Hot Club de France“ Weltruhm erlangten. Anschließend hält das Trio Django Deluxe das Erbe von Django Reinhardt hoch. Die Hamburger Musiker stehen für eine traditionelle und gleichermaßen moderne Interpretation alter Klassiker und neuer Ohrwürmer. Ihr Stil ist einfach und reduziert. Der Regensburger Pianist Jermaine Landsberger begleitet Django Deluxe beim Auftritt in Ingolstadt.

Karten für die Konzerte sind zu regulär 25 Euro sowie ermäßigt für 20 Euro erhältlich – telefonisch unter 0800/2834444, per E-Mail an welcome@audi.de oder an der Abendkasse. Konzertbeginn ist jeweils um 20 Uhr. Darüber hinaus bietet die Bar & Lounge des Audi Forum Ingolstadt in der „After Work Jazz Lounge“ an Donnerstagen regelmäßig stilvollen Jazz in entspannter Atmosphäre bei freiem Eintritt. (nr)

Themen folgen