vor 26 Min.

Ensemble del Arte feiert Jubiläum

Das Ensemble überzeugt bei einem gelungenen Auftaktkonzert mit barocken Werken. Das macht Freude auf weitere Konzerte

Von Johannes Seifert

In der 25. Jubiläumssaison des in Neuburg so geschätzten Klangkörpers werden bekannte Werke zu hören sein, die sich mit neuen Notationen in unterschiedlichen Arrangements verknüpfen.

Bereits beim Auftaktkonzert mit Barockmusik, aus der Feder von Georg Friedrich Händel und Antonio Vivaldi, unter der Gesamtleitung des Konzertmeisters Irakli Tsadaia wurde einmal mehr besonders deutlich, wie feinsinnig und galant die Musiker im stimmungsvollen Ambiente des Kongregationssaales musizieren können.

Bei der Sinfonia aus L‘Olimpiade von Vivaldi offerierte das Ensemble del Arte in den einzelnen Sätzen immensen Orchesterklang. Klar im Metrum, gut abgestuft, technisch solide und dynamisch empfindsam entwickelte sich diese ursprünglich als „Dramma per musica“, RV 725, notierte Musik, in erlesener Manier, ganz zur Freude der Konzertbesucher.

Ensemble del Arte nicht nur technisch perfekt

Auch in den von Händel komponierten „Concerti grossi“ spürt man den Einfluss von Vivaldi und Corelli. Im Gegensatz aber bewegt sich Händel vielfach ungebunden im Rahmen eines Klangraumes und setzt sich von der Spannung - Dominante - Tonika etwas ab.

Das Ensemble del Arte – in Kammermusikbesetzung – musizierte im Werkverlauf gleichermaßen innig, überzeugend und packend. Die schnellen Sätze wirkten filigran und waren technisch perfekt gespielt, die getragenen Takte ausgewogen und solide in der Tonalität.

Don Antonio Vivaldi, Venezianer, Geiger und Priester, doch vom Messelesen zeitlebens wegen chronischer Bronchitis befreit, war im Spätbarock Venedigs berühmtester Komponist. Um 1720 schuf er mit seinen „Vier Jahreszeiten“ den erfolgreichsten Konzert-Zyklus seiner Zeit. Sicherlich steht diese Programmmusik nicht vereinzelt da, sondern ist immer auch in Bezug zu seinen weiteren Werken zu sehen.

Ensemble del Arte zeigt große Spielfreude

Unter der glanzvollen Führung von Irakli Tsadaia zeigte das Kammerorchester große Spielfreude und beeindruckte mit solistischer Prägnanz. So interpretiert, lässt sich Barockmusik – auch modern interpretiert – wirklich im besten Sinne nahebringen!

Zum 25. Jubiläum wurde eigens von der Künstlerin Aline Schenk ein Bild, betitelt mit „die Jahreszeiten“, erstellt. Und so wie Aline Schenk mit den Farben malt, kreiert das Ensemble del Arte Musik über unterschiedliche Genres hinweg: lebensfroh, aufgeschlossen, begeisterungsfähig, farbkräftig. Auf die weiteren Konzerte darf man sich freuen.

Themen folgen