10:39 Uhr

Ensemble del Arte inszeniert tierisches Familientheater

Dass die Charaktere der Geschichte so lebendig werden, liegt vor allem am Erzähler Georg Thaller.

Das Ensemble del Arte präsentiert „Peter und der Wolf“ und „Karneval der Tiere“ im Stadttheater Neuburg.

Von Stefanie Winter

Als der Wolf kommt, wird es ganz still. In die gespannte Atmosphäre, die Georg Thaller durch aufgerissene Augen aufrechterhält, ertönt das gefährlich drohende Horn: Der Wolf bahnt sich seinen Weg in das Geschehen. Doch am Ende wird alles gut ausgehen und das Ensemble del Arte wird einen tierisch vergnüglichen Nachmittag geboten haben.

Über 50 Kinder sind mit Eltern oder Großeltern ins Stadttheater gekommen, um zuerst „Peter und der Wolf“ von Sergei Prokofiev zu erleben. Das sinfonische Märchen ordnet den einzelnen Charakteren Instrumente zu, die Erzähler Georg Thaller zu Beginn vorstellt.

Georg Thaller lässt die Tiere im Stadttheater lebendig werden

Dann geht die Handlung auch schon los und dank der fröhlichen Leichtigkeit der Streicher kann man sich Peter gut auf der Wiese herumtollend vorstellen. Bald kommt sein Freund, der Vogel, den die Querflöte äußerst beweglich, rasend schnell hinauf- und hinuntersausend gibt. Die quakende Oboe lässt die behäbige Ente watscheln und die Katze schleicht dank Klarinette samtpfotig durch den Garten. Dass die Charaktere so lebendig werden, liegt nicht nur an den Musikern, sondern auch an Georg Thaller, der mit seiner ausgeprägten Mimik und lautmalerischen Elementen jedes Tier köstlich nachzeichnet und nicht nur die jungen Zuhörer durch den verwirrten Großvater, im Stück das Fagott, zum Lachen bringt.

Als der Wolf auftritt, nimmt die Geschichte Fahrt auf: Um ihn zu fangen, lässt Peter - pianissimo, versteht sich – ein Seil den Baum hinunter und als sich der Wolf darin verfängt, zieht crescendo die Schlinge zu. Den Jägern erlaubt Peter aber nicht, den Wolf zu erschießen. Stattdessen wird er laut Thaller und zum Amüsement des Publikums in einen Nationalpark gebracht.

Mit „Karneval der Tiere“ wagt das Ensemble del Arte etwas Neues

Im zweiten Teil erwartet der „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saëns die Zuhörer. Doch von Tieren ist in erster Linie nicht die Rede. Warum nicht etwas Neues wagen und das Stück als „40. Filmfestspiele von Cannes“ in eine cineastische Welt übertragen? Da treten dann statt den Hühnern die kreischenden Fans auf, die unbedingt ein Selfie mit den Stars machen wollen. Die Abteilung für Special Effects ersetzt das Aquarium – magischer hätte das Ensemble del Arte dieses Stück nicht spielen können!

Daraufhin beweisen die Violinen ihre Klasse beim Imitieren der Hausesel – in der Erzählung der Schrei der Stuntleute. Die Filmmusiker ersetzen die Pianisten: Olivia Friemel-Hurley und James Hurley ahmen herrlich die am Anfang holpernde Übung von Etüden bis hin zu deren Perfektionierung nach. Die Diva, oder der Schwan, erscheint durch ein perfektes Legato des Cellos so gefühlvoll, dass man sich wünscht, nicht schon am Ende angekommen zu sein.

Die Zugabe im Stadttheater Neuburg bringt Publikum zum Lachen

Dennoch drängt sich die Frage auf, ob in einem Familienkonzert nicht die Beschreibung der Tiere, die Camille Saint-Saëns als Programmmusik vertont hat, der konkretere und gerade den kleinen Zuhörern leichter zugängliche Ansatz gewesen wäre als die Handlung in den Bereich des Kinos zu verlegen. Wie man dazu auch stehen mag, unbestritten liest Georg Thaller seinen Text nicht nur, sondern spielt ihn und sorgt immer wieder für Lacher. So auch bei der Zugabe, als er den schwitzenden Musikern mit seinem Schal die Stirn abwischt – und den Schal anschließend auswringt.

Ausgelassene Stimmung, die das Ensemble del Arte zum eigenen und zum Vergnügen des Publikums im letzten Stück noch einmal deutlich zeigt, gehört schließlich zum Karneval!

