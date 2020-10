vor 17 Min.

Ensemble del Arte mit erstem Konzert in Neuburg nach dem Lockdown

Plus Ensemble del Arte intoniert im Kongregationssaal in Neuburg beim ersten Auftritt nach dem Lockdown Werke von Gershwin und Zinzadze. Die Zugabe bot dem Publikum etwas wohl noch nie Gehörtes.

Von Johannes Seifert

Nach dem Lockdown war es das erste Konzert im Neuburger Kongregationssaal vor Publikum, mit dem geschätzten und etablierten Ensemble del Arte.

Programmidentisch bei zwei Konzerten erwartete die Konzertbesucher jeweils ein kurzweiliger Abend, mit einer Neufassung für Kammerensemble, der beliebten Oper „Porgy and Bess“, des amerikanischen Komponisten George Gershwin, in der Besetzung für Fagott, Solovioline, Klavier, Streicher und Schlagzeug, bestens bearbeitet von Eduard Israelov.

Als weiteres Werk intonierten die engagiert wirkenden Musiker „Prelude“, in dem Gershwin seine drei Vorspiele für Soloklavier zusammenfasst.

Man spürte die Freude der Musiker, wieder im Kongregationssaal in Neuburg spielen zu dürfen

Wer die Musiker, unter der glanzvollen Leitung des jungen Dirigenten und ausgezeichneten Fagottisten, Antoine Pecqueur, erleben durfte, spürte deren enorme Freude, endlich wieder live im Kongregationssaal auftreten zu dürfen.

Gleich zum Auftakt bei dem so klangreichen „Prelude“ von Gershwin dominierten die beiden herausragenden Solisten, Irakli Tsadaia (Solovioline) und Antoine Pecqueur (Fagott) mit wunderschönen Klangmalereien, bei bester Begleitung von Klavier ( Olivia Friemel- Hurley) und dem solide agierenden Orchesterapparat.

„Porgy and Bess“ von George Gershwin ist „die“ amerikanische Oper schlechthin, die im schwarzen Viertel Catfish Row in South Carolina spielt. Die Premiere 1935 war ein großer Erfolg. Diese Melodien sind legendär und zählen ohne Frage zu den großen Welthits unserer Zeit.

Das Publikum im Kongregationssaal in Neuburg war begeistert

Die Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung - leider immer noch aktuell - wird hier in den USA angeprangert - geschärft mit Opernverismus alla Puccini. Sein darin vorkommendes „Wiegenlied“ hatte Gershwin bereits 1919 als Klavierstück komponiert und ist nunmehr ein jazziger Ragtime. In der Fassung von Eduard Israelov kommen hier Solovioline, Fagott, Klavier, Schlagzeug und Orchesterapparat bestens zur Geltung. So agierten die Musiker im Konzertverlauf allesamt mit enormer technischer Raffinesse, intonierten mit viel Leidenschaft und Gefühl und wirkten in den anspruchsvoll angelegten Phrasierungen und Solopassagen erstaunlich prägnant und auch routiniert, ganz zur Freude eines begeisterten Publikums. Irakli Tsadaia entlockte seiner Violine wunderbar zarte, hell schimmernde Töne und trat in den edlen Wettstreit mit Antoine Pecqueur, der durch voluminöse, dunkel gehaltene Klänge seines Fagotts beeindrucken konnte. Rhythmisch galant wirkte Timafei Burakov am Schlagzeug und überaus homogen untermalte Olivia Friemel- Hurley am Flügel die Solopassagen, unterstützt durch stets präsente und von der Balance her ausgewogene Bassinstrumente.

Eine schöne und in dieser Besetzung wohl noch nie vorher gehörte Fassung der Miniaturen von Sulchan Zinzadse – als Zugabe – beendete diesen gelungenen Konzertabend im Kongregationssaal, der einmal mehr verdeutlichte, wie sehr Musiker und Publikum diese Live-Erlebnisse in besonderer Weise benötigen.

Lesen Sie dazu auch:

Ensemble del Arte feiert 25-Jähriges

Würdiges Jubiläumskonzert von Ensemble del Arte