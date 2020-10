vor 49 Min.

Ensemble del Arte präsentiert George Gershwin

Am 17. Oktober gibt es unter anderem eine Neufassung für Kammeroper von „Porgy und Bess“ zu hören

Nach den zwei Konzerten im Januar und Februar 2020 konnte das Ensemble del Arte coronabedingt vorerst keine Konzerte im Kongregationssaal Neuburg mehr anbieten. Nun nimmt das Konzertleben wieder etwas Fahrt auf. Mit aller gebotenen Vorsicht und bei der behördlich genehmigten Anzahl von Zuhörern wird am Samstag, 17. Oktober, im Kongregationssaal Neuburg ein Konzert im Doppelpack präsentiert.

Programmidentisch wahlweise um 17 Uhr und um 20 Uhr erwartet den Zuhörer ein kurzweiliges Konzert mit einer Neufassung für Kammerensemble der beliebten Oper „Porgy und Bess“ des amerikanischen Komponisten George Gershwin in einer Besetzung ohne Gesang für Fagott, Solovioline, Klavier, Streicher und Schlagzeug. Als weiteres Werk des gleichen Komponisten spielt das Ensemble „Prelude“, in einem Arrangement, das Gershwins drei Präludien für Soloklavier zusammenfasst. Das Konzert dauert rund 60 Minuten und ist ohne Pause.

1924 war ein entscheidendes Jahr für George Gershwin. Im Februar wurde in einem Konzert, bei dem der Jazz, damals ein Sammelname für Unterhaltungsmusik, und seriöse Musik zusammengeführt werden sollten. In einem mit vielen Prominenten aus Kunst und Unterhaltung besetzten Publikum wurde seine Rhapsody in Blue uraufgeführt. Das unter hohem Zeitdruck in wenigen Wochen entstandene Stück wurde als Sensation empfunden und erlangte sogleich große Popularität. Seine spektakulären Erfolge verhalfen Gershwin zu ungeahnter Popularität – so war er 1925 der erste Komponist auf dem Titelblatt des Time Magazins.

Am 2. September 1935 schloss Gershwin die Arbeit an seiner Oper „Porgy and Bess“ ab. In seinem Schaffen mischte er nicht nur Stile, sondern auch Genres und griff Elemente des Jazz, Blues und Spiritual auf. Die Oper, die von den Geschicken einer Gruppe von Afroamerikanern in einer ärmlichen Siedlung handelt, gilt heute als zentrales Werk des amerikanischen Musiktheaters.

1937 war George Gershwin auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn angelangt. Seine sinfonischen Werke und drei Präludien für Klavier hatten in das Standardrepertoire der Konzertsäle Eingang gefunden, und seine leichteren Songs verschafften ihm immer größeren Ruhm und Reichtum.

Karten für die Ensemble del Arte Konzerte um 17 Uhr und um 20 Uhr am Samstag, 17. Oktober, sind telefonisch unter 08431/8972 oder per Mail an info@ensemble-del-arte.de erhältlich. (nr)